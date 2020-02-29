Кыргызстан поучаствует в создании Виртуального музея СНГ

В СНГ создадут Виртуальный музей культурного наследия государств Содружества. Разработкой положения о нем занялась специальная рабочая группа, в которую вошли эксперты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

На заседании этой группы, которое проходило 27-28 февраля в Исполкоме СНГ, ее участники подтвердили необходимость появления единого интернет-портала, который позволил бы объединить материальное и нематериальное культурное наследие стран Содружества. Ведущей формой подачи информации будет виртуальный тур, включающий анимационные объекты, звуковое сопровождение, мультимедийные элементы. Такие экскурсии предусматривается разрабатывать на основе фотографий, сделанных при реальной съемке, и смоделированного 3D-пространства или их комбинации.

Планируется, что одним из основных способов визуализации музейных объектов станут виртуальные панорамы (3D-панорамы, круглые панорамы, 360-градусные фотопанорамы) с изображением объектов культурного наследия, отдельных экспонатов, выставочных стендов, на которые необходимо обратить внимание виртуального посетителя.

На очереди - проработка вопросов формата администрирования ресурса, его структуры и дизайна, порядка наполнения контента, технических требований к нему, определение принципов формирования виртуального музейного фонда.

Решено провести следующее заседание рабочей группы уже в ближайшее время, ориентировочно - в мае. Все материалы будут направлены членам Совета по культурному сотрудничеству государств СНГ, сообщили в Исполкоме Содружества.