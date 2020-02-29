Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

С 1 марта вводится запрет на пересечение госграницы по ID-карте

35  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 марта 2020 года вводится временный запрет на пересечение государственной границы Кыргызской Республики по ID-карте. Об этом было заявлено в Правительстве Кыргызской Республики в ходе очередного заседания Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Данная мера вводится в целях безопасности граждан республики и усиления контроля текущей ситуации при пересечении гражданами страны границ. Ранее были выявлены попытки кыргызстанцев пересечь госграницу по ID-карте, скрыв факт прибытия в Москву из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Все они были помещены в карантин.

Республиканский штаб призывает граждан страны проявлять высокий уровень сознательности, гражданскую ответственность, и не проявлять подобного рода действия, несущие серьезные угрозы для здоровья, безопасности и благополучия граждан страны.

Члены Республиканского штаба рекомендуют кыргызстанцам избегать мест массового скопления людей и помнить о необходимости соблюдения правил личной гигиены.

Также Республиканский штаб призывает граждан верить только официальным сообщениям профильных государственных органов, не доверять домыслам. В отношении лиц, распространяющих через социальные сети и мессенджеры дезинформацию, вызывающую панику и тревогу в обществе, будут приниматься жесткие меры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385817
Теги:
граница, паспорт, правительство, эпидемия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  