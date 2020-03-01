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Ученые Кыргызстана проходят стажировку в знаменитой Дубне

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- Евгений Денисенко
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Активное вовлечение научной молодежи СНГ в процесс международного научно-технологического сотрудничества – такова цель месячной стажировки, которую молодые специалисты государств Содружества проходят в Дубне – известном наукограде на севере Московской области.

Участниками этого проекта стали научные сотрудники, преподаватели, инженеры, аспиранты и студенты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, России, Узбекистана и Украины. А сам он реализуется при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств (МФГС)Содружества и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), на базе Международного инновационного центра нанотехнологий (МИЦНТ) СНГ.

Как сообщили в МФГС, в течение тридцати дней, с 13 февраля по 14 марта, коллеги из стран-партнеров знакомятся с основными научными направлениями исследований и потенциалом базовых установок передового научного центра России, с принципами междисциплинарного подхода в научных исследованиях, с последними достижениями в приборной базе в области экспериментальной ядерной физики, возможностями использования различных экспериментальных методов исследований. А также - приобретают опыта участия в научных дискуссиях по актуальным вопросам нанотехнологий, физики, химии, биологии, материаловедения.

Обучение проходит на базе семи лабораторий ОИЯИ по специальной научно-образовательной программе. Она включает лекции и практические занятия по современным проблемам физики конденсированных сред, по физике тяжелых ионов высоких энергий, по физике частиц высоких и сверхвысоких энергий, по исследованиям ядерно-физических и химических свойств новых сверхтяжелых элементов. Кроме того, предусмотрены экскурсии на крупнейшие физические установки ОИЯИ, в том числе на строящийся коллайдер NICA и уникальный ускорительный комплекс - Фабрику сверхтяжелых элементов, посещение инновационных компаний Особой экономической зоны "Дубна", Центра прототипирования в Государственном университете "Дубна".

По итогам стажировки состоится защита научно-технических и инновационных проектов, выполненных временными творческими научными коллективами. Как заявлено, участники проекта в дальнейшем смогут претендовать на получение грантов на выполнение совместных научных проектов, предоставляемых МИЦНТ СНГ при поддержке МФГС.


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URL: https://www.vb.kg/385818
Теги:
молодежь, наука, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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