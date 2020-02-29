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В Бишкеке задержали таксиста, находившегося в межгосударственном розыске

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке правоохранительные органы задержали таксиста, который находился в межгосударственном розыске по инициативе Узбекистана.

В пресс-службе МВЛ отметили, что мужчина рнанее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество с завладением крупной суммы денежных средств, дачу взятки, незаконное завладение документами, бланками, штампами, печатями. Он всячески избегал наказания и скрылся.

"В декабре 2019 года его объявили в межгосударственный розыск, инициатор розыска УВД Бухарской области Республики Узбекистан, мера пресечения –

заключение под стражу", - сообщает МВД.

28 февраля подозреваемый был задержан. Им оказался гражданин Узбекистана М.Г. 1983 года рождения. В настоящее время он заключен под стражу. Решается вопрос его экстрадиции.


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URL: https://www.vb.kg/385819
Теги:
задержание, Узбекистан, Бишкек, Кыргызстан, МВД
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