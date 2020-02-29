В Бишкеке задержали таксиста, находившегося в межгосударственном розыске

В Бишкеке правоохранительные органы задержали таксиста, который находился в межгосударственном розыске по инициативе Узбекистана.

В пресс-службе МВЛ отметили, что мужчина рнанее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество с завладением крупной суммы денежных средств, дачу взятки, незаконное завладение документами, бланками, штампами, печатями. Он всячески избегал наказания и скрылся.

"В декабре 2019 года его объявили в межгосударственный розыск, инициатор розыска УВД Бухарской области Республики Узбекистан, мера пресечения –

заключение под стражу", - сообщает МВД.

28 февраля подозреваемый был задержан. Им оказался гражданин Узбекистана М.Г. 1983 года рождения. В настоящее время он заключен под стражу. Решается вопрос его экстрадиции.