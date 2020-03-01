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Все ветераны РФ, вне зависимости от страны проживания, получат выплаты

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- Евгений Денисенко
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К 9 Мая все ветераны Великой Отечественной войны - граждане России, в какой бы стране они не проживали, получат выплаты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее, напомним, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Согласно документу, инвалиды ВОВ, ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, вдовы и вдовцы военнослужащих получат по 75 тысяч рублей, а совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто - по 50 тысяч рублей.

"Если ветеран является гражданином Российской Федерации и получает от Российской Федерации пенсию, он автоматически получит эти деньги" , - заявил Дмитрий Песков. И отметил, что это не будет зависеть от страны проживания ветерана, сообщает "Парламентская газета".


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URL: https://www.vb.kg/385821
Теги:
ветераны, ВОВ, награда, пособия, Россия
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