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В Узгене выявлены больные коронаварисусом? Минздрав опровергает

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- Екатерина Улитина
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В социальных сетях и через группы в WhatsAppv распространяется информация, что в Узгенском районе Ошской области выявлены пациенты, заразившиеся коронавирусом. Данная информация не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Минздрава.

"На сегодняшний день, подтвержденных случаев коронавируса нет. Эпидемиологическая ситуация на территории Кыргызской Республики стабильная, случаи заражения коронавирусом не зарегистрированы", - сообщает Минздрав.

Отмечается, что 28 февраля через контрольно-пропускной пункт "Достук" Кара-Суйского района из Южной Кореи через Узбекистан прошли один гражданин Кыргызстана и двое граждан России.


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URL: https://www.vb.kg/385822
Теги:
Минздрав, Ошская область, эпидемия, Кыргызстан
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