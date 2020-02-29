В Узгене выявлены больные коронаварисусом? Минздрав опровергает

В социальных сетях и через группы в WhatsAppv распространяется информация, что в Узгенском районе Ошской области выявлены пациенты, заразившиеся коронавирусом. Данная информация не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Минздрава.

"На сегодняшний день, подтвержденных случаев коронавируса нет. Эпидемиологическая ситуация на территории Кыргызской Республики стабильная, случаи заражения коронавирусом не зарегистрированы", - сообщает Минздрав.

Отмечается, что 28 февраля через контрольно-пропускной пункт "Достук" Кара-Суйского района из Южной Кореи через Узбекистан прошли один гражданин Кыргызстана и двое граждан России.