Мухаммедкалый Абылгазиев побывал в карантинной зоне аэропорта "Манас"

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев посетил Международный аэропорт "Манас", чтобы лично ознакомиться с процессом проверки пассажиров, прибывающих из других стран.

- Задача медиков и чиновников, работающих в аэропорту, предотвратить появление и распространение коронавируса на территории страны. На сегодня этот вирус у нас не зафиксирован. Тем не менее, мы должны быть более бдительны и проверять каждого, кто вступает на нашу землю. Более того, надо усилить проверку не только на наличие температуры, но и проверять, в какой стране до прибытия к нам был тот или иной пассажир. Это легко проверить по общегражданскому паспорту. Любой, с малейшим подозрением на наличие вируса, должен быть изолирован, - цитирует Мухаммедкалыя Абылгазиева пресс-служба правительства.

Премьер-министр присутствовал во время проверки пассажиров, прибывших из Республики Турция. На борту самолета было 150 пассажиров, среди прибывших данным авиарейсом опасный вирус не обнаружен.

Мухаммедкалый Абылгазиев также посетил территорию временного пункта обсервации. Сейчас здесь на карантине находятся 122 человека из разных стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Они проходят обследование и 14-дневный карантин. Только после этого они будут пропущены на территорию страны.

- Здесь видно, что они полностью изолированы от общества, к ним допускаются лишь медицинский персонал. Необходимо тщательно провести все анализы, проверяя их ежедневно. Среди тех, кто находится на карантине, вирус не обнаружен, поэтому некоторых уже отпустили домой. Но ситуация в мире ухудшается, и от вашей ответственности и бдительности зависит эпидемиологическая ситуация в стране. Мы не должны допустить проникновения коронавируса, - обратился к врачам Премьер-министр, - я вас благодарю за то, что вы, несмотря на большой риск, добросовестно выполняете свою работу.

Мухаммедкалый Абылгазиев поручил усилить контроль во всех пунктах пропуска, а также обеспечить всеми необходимыми гигиеническими и защитными средствами проверяющий персонал.