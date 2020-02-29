Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Мухаммедкалый Абылгазиев побывал в карантинной зоне аэропорта "Манас"

388  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев посетил Международный аэропорт "Манас", чтобы лично ознакомиться с процессом проверки пассажиров, прибывающих из других стран.

- Задача медиков и чиновников, работающих в аэропорту, предотвратить появление и распространение коронавируса на территории страны. На сегодня этот вирус у нас не зафиксирован. Тем не менее, мы должны быть более бдительны и проверять каждого, кто вступает на нашу землю. Более того, надо усилить проверку не только на наличие температуры, но и проверять, в какой стране до прибытия к нам был тот или иной пассажир. Это легко проверить по общегражданскому паспорту. Любой, с малейшим подозрением на наличие вируса, должен быть изолирован, - цитирует Мухаммедкалыя Абылгазиева пресс-служба правительства.

Премьер-министр присутствовал во время проверки пассажиров, прибывших из Республики Турция. На борту самолета было 150 пассажиров, среди прибывших данным авиарейсом опасный вирус не обнаружен.

Мухаммедкалый Абылгазиев также посетил территорию временного пункта обсервации. Сейчас здесь на карантине находятся 122 человека из разных стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Они проходят обследование и 14-дневный карантин. Только после этого они будут пропущены на территорию страны.

- Здесь видно, что они полностью изолированы от общества, к ним допускаются лишь медицинский персонал. Необходимо тщательно провести все анализы, проверяя их ежедневно. Среди тех, кто находится на карантине, вирус не обнаружен, поэтому некоторых уже отпустили домой. Но ситуация в мире ухудшается, и от вашей ответственности и бдительности зависит эпидемиологическая ситуация в стране. Мы не должны допустить проникновения коронавируса, - обратился к врачам Премьер-министр, - я вас благодарю за то, что вы, несмотря на большой риск, добросовестно выполняете свою работу.

Мухаммедкалый Абылгазиев поручил усилить контроль во всех пунктах пропуска, а также обеспечить всеми необходимыми гигиеническими и защитными средствами проверяющий персонал.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385823
Теги:
правительство, эпидемия, Кыргызстан, Аэропорт "Манас", Мухаммедкалый Абылгазиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  