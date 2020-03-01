Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Садыр Жапаров попросил воздержаться от участия в митинге (обращение)

1009  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-депутат Садыр Жапаров попросил своих сторонников воздержаться от участия в завтрашнем митинге в Бишкеке. Обращение политика редакции VB.KG передали его представители.

Текст обращения Садыра Жапарова:

"Уважаемые кыргызстанцы!

От моих адвокатов и родственников ко мне приходят сообщения, что в Бишкеке с различных регионов люди намерены завтра собраться на митинг. Одно из требований митингующих мое освобождение. Если кто-то действительно намерен выйти завтра ради моего освобождения, то я обращаюсь к ним:

На митинге завтра возможны провокации. Сейчас Кыргызстану нужна стабильность, но никак не беспорядки и конфликты. По доходящей до меня информации провокаторы на предстоящем мероприятии готовятся провести ряд противозаконных акций. По этой причине я прошу своих сторонников воздержаться от участия на завтрашнем мероприятии.

Если все будет хорошо, то бог даст выйду на свободу! Сейчас ведутся переговоры.

С уважением С. Жапаров

1 марта 2020 год"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385830
Теги:
митинг, Бишкек, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  