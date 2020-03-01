Садыр Жапаров попросил воздержаться от участия в митинге (обращение)

Экс-депутат Садыр Жапаров попросил своих сторонников воздержаться от участия в завтрашнем митинге в Бишкеке. Обращение политика редакции VB.KG передали его представители.

Текст обращения Садыра Жапарова:

"Уважаемые кыргызстанцы!

От моих адвокатов и родственников ко мне приходят сообщения, что в Бишкеке с различных регионов люди намерены завтра собраться на митинг. Одно из требований митингующих мое освобождение. Если кто-то действительно намерен выйти завтра ради моего освобождения, то я обращаюсь к ним:

На митинге завтра возможны провокации. Сейчас Кыргызстану нужна стабильность, но никак не беспорядки и конфликты. По доходящей до меня информации провокаторы на предстоящем мероприятии готовятся провести ряд противозаконных акций. По этой причине я прошу своих сторонников воздержаться от участия на завтрашнем мероприятии.

Если все будет хорошо, то бог даст выйду на свободу! Сейчас ведутся переговоры.

С уважением С. Жапаров

1 марта 2020 год"