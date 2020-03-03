Посольство Кыргызстана усилит поддержку соотечественников в РФ

Актуальные проблемы, возникающие перед кыргызстанцами в России, обсуждены на состоявшейся в Москве встрече активистов кыргызской диаспоры с послом КР в РФ Аликбеком Джекшенкуловым. Она состоялась в самом посольстве с участием его сотрудников, а также генеральных консулов КР в Екатеринбурге и Новосибирске, руководителей представительств МВД и Госслужбы миграции Кыргызстана в России.

Этот диалог был инициирован представителями диаспоральных организаций в 26 российских регионах, которые прибыли в Москву на церемонию открытия Перекрестного года Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. Это событие, напомним, прошло 27 февраля в Государственном Кремлевском Дворце с участием глав обоих государств.

В ходе встречи в посольстве были обсуждены итоги этого события, выступления нем Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова, возможности реализации планов, намеченных в рамках этого года, во взаимодействии с кыргызскими сообществами в РФ и местными властями.

Речь шла и о вопросах, связанных с осуществлением прав и обязанностей граждан КР в РФ, решением миграционных и других проблем. Отмечалось, что в ходе своего выступления на открытии Перекрестного года Сооронбай Жээнбеков уделил внимание и этой тематике. И подчеркнул, что совместно с руководством России и других стран-членов ЕАЭС будет продолжена работа по улучшению условий жизнедеятельности кыргызстанцев, находящихся за пределами родной республики. Активное участие в такой работе примет, как и прежде, посольство КР, оно предпримет для этого новые усилия.