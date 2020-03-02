Опытом антимонополистов Кыргызстана заинтересовались в ЕАЭС

Вопросы правоприменительной практики по контролю за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках (в том числе в разрезе расследований) рассмотрены на состоявшемся в Москве совещании руководителей антимонопольных (конкурентных) ведомств стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России. Оно прошло под председательством министра по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Серика Жумангарина.

Директор департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич рассказал об инициативных расследованиях Комиссии. По его словам, в этом году ЕЭК запланировала восемь расследований на трансграничных рынках Союза. Расследования затронут рынки медицинского оборудования и услуг, лекарственных препаратов, услуги поиска и размещения видеоконтента в интернете.

Внимание также было уделено укреплению взаимодействия ЕЭК с антимонопольными органами государств ЕАЭС, использованию международного опыта на территории Союза, развитию конкуренции на рынках фармацевтической продукции, отмене международного роуминга в ЕАЭС, установлению справедливых тарифов в этой области. Используя практику Европейского союза, предложено обсудить с экспертами национальных регуляторов в сфере здравоохранения создание единого регистрационного органа лекарственных средств. Также озвучено несколько сценариев решения вопроса с роумингом, в том числе взаимное снижение межоператорских роуминговых тарифов, формирование их в обновленном виде, отмена уплаты за входящие голосовые вызовы.

Участники заседания обсудили, кроме того, отчет Евразийской экономической комиссии за 2019 год о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2019 год, подходы к развитию биржевой торговли в рамках ЕАЭС. И ознакомились с опытом работы Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики в области недобросовестной конкуренции.