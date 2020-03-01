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Стало известно, кто является лидером митинга в поддержку Жапарова (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Экс-глава Госкомиссии по делам религии Каныбек Осмоналиев выступил с видеообращением к кыргызстанцам, в котором призвал их присоединиться к митингу в поддержку Садыра Жапарова в Бишкеке. Видео выступления опубликовано на личной странице Осмоналиева в соцсети.

"Я являюсь председателем движения за освобождение Садыра Жапарова. Сегодня мы получили письмо Жапарова, прочитали его, обсудили и члены штаба приняли следующее решение. Завтрашний митинг является инициативой жителей различных регионов и число желающих завтра присоединиться к нам растет с каждым часом. Поэтому завтра в 13.00 часов в Бишкеке пройдет митинг за освобождение Садыра Жапарова. Всех патриотов мы призываем присоединиться к мероприятию. В то же время мы просим всех соблюдать законность завтра и не поддаваться на провокации", - заявил он.

Отметим, Каныбек Осмоналиев в правительстве Бакиева занимал должность главы Госкомиссии по делам религии. После революции становится депутатом.

В 2013 году он становится одним из фигурантов уголовного дела по факту незаконного зачисления 24 абитуриентов на медицинский факультет КРСУ. Генпрокуратура тогда сообщала, что в ходе следствия выяснилось, что абитуриенты были зачислены в университет по требованию депутата фракции "Ар-Намыс" Каныбека Осмоналиева.

В 2018 году дело вновь возобновили и следствие ГКНБ обвинило Осмоналиева в получении взятки в размере 14 тысяч долларов за зачисление студентов. Позже в суде он был оправдан за отсутствием состава преступления. Сам Осмоналиев назвал уголовное дело политическим преследованием.


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URL: https://www.vb.kg/385835
Теги:
Каныбек Осмоналиев, Садыр Жапаров, митинг, Бишкек, Кыргызстан
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