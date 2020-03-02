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Юные кыргызстанцы участвуют в конкурсе "Правнуки Победителей"

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- Евгений Денисенко
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Уже более 5 тысяч исследовательских работ поступило на международный конкурс "Правнуки Победителей", инициированный общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением (ОДД) "Бессмертный полк России". Заявки на участие в нем приходят не только из разных регионов РФ, но и из ряда стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Кыргызстан, сообщили в ОДД.

Организаторами конкурса выступает это движение при поддержке Министерства просвещения РФ, ООД "Поисковое движение России", Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы", Центрального музея Великой Отечественной войны.

Нынешний конкурс стартовал 20 января и в этом году впервые приобрёл статус международного. Участие в нем открыто для детей и молодых людей в возрасте от 11 до 18 лет, граждан любой страны. До 15 марта участникам необходимо исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение. Для этого ребятам предстоит изучить открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье.

"Особенно ценно то, что этот проект даёт конкретные инструменты для школьников и их семей, которые позволяют узнать, где воевали их предки. А ведь во многих семьях эта информация была утеряна и теперь самое младшее поколение сможет её восстановить", – отмечает сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Юные кыргызстанцы принимают участие и в других международных проектах, инициируемых российской стороной в рамках военно-патриотической тематики. Так, финалистами конкурса "Наши герои", организатором которого выступило Всероссийское движение "Сделаем вместе", стали в прошлом году учащиеся бишкекской школы-гимназии №24 имени Аалы Токомбаева Алексей Буренко, Никита Каиль и ученица школы имени Антона Чехова Асель Турсуналиева. Этот конкурс проводился во взаимодействии с федеральным агентством "Россотрудничество" и Министерством просвещения РФ. Задачей было подготовить урок-презентацию о героической личности (историческом персонаже или современнике), чьи заслуги значимы как для страны самого автора, так и для России. Более половины представленных работ оказались посвящены героям Великой Отечественной войны.


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URL: https://www.vb.kg/385849
Теги:
конкурс, Россия, Кыргызстан
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