Кыргызстанцы вновь появятся в продолжении сериала "Рожденные в СССР"

Российские кинематографисты во главе с режиссером Сергеем Мирошниченко приступили к съемкам новой серии документального фильма. В ней вновь должны появиться и прежние герои-уроженцы Кыргызстана.

Этот совместный российско-британский проект стартовал еще на заре перестройки в СССР. Главными исполнителями его стали известный британский документалист Майкл Аптед, прославившийся циклом лент об изменениях в жизни британцев каждые семь лет, и на тот момент документалист со Свердловской киностудии Сергей Мирошниченко.

В съемках "Рожденных в СССР" участвовали 20 детей со всего Советского Союза, которые появились на свет в 1983 году, все они – представители разных социальных слоев, национальностей, союзных республик, включая Киргизскую ССР.

Первая часть фильма вышла на экраны в 1991-м. Потом его взрослеющие герои появлялись на экранах в 1998, 2005 и 2012 годах, когда им было 14 лет, 21 и 28. И вот теперь, по словам Мирошниченко, который продолжает этот проект, должны предстать перед зрителями уже в 35-летнем возрасте, по-прежнему делясь своими мыслями, планами, размышлениями на разные темы.

За минувшие годы по-разном у сложились судьбы этих людей, выходцев из уже несуществующего Советского Союза. Кто-то уехал жить в другую страну, кого-то уже и нет в живых, адрес кого-то сейчас пытается установить съемочная группа.

К выяснению судеб тех прежних девочек и мальчиков подключилась и "Комсомольская правда". Вот что она сообщила об уроженцах Кыргызстана, участниках проекта "Рожденные в СССР":

"Алмаз из Киргизии, выросший в бедной многодетной семье, начал работать в 14 лет, а в 18 открыл свою фирму. Рано женился, переехал в Новосибирск и стал трудиться на рынке, обеспечивая жену и двоих детей. Настя из Киргизии выучила в университете английский язык, но не работает - все время посвящает детям. Вместе со вторым мужем переехала в Краснодар. На родине их кафе сожгли, и семья решила попытать счастья на новом месте".

"Картина - и летопись нашей страны, и летопись жизни простых людей в распавшейся империи...Герои - мои соавторы, и думаю, что именно в этом сила картины "Рожденные в СССР". Продолжателей своего дела , которые будут снимать сериал до 70-летия героев, я подберу именно таких. Они не должны приукрашивать людей или, наоборот, принижать ради денег и наград", - говорит ныне 64-летний режиссер Сергей Мирошниченко. Очередная лента, по его словам, планируется к показу в конце 2020 года.