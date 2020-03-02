Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызстанцы вновь появятся в продолжении сериала "Рожденные в СССР"

321  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Российские кинематографисты во главе с режиссером Сергеем Мирошниченко приступили к съемкам новой серии документального фильма. В ней вновь должны появиться и прежние герои-уроженцы Кыргызстана.

Этот совместный российско-британский проект стартовал еще на заре перестройки в СССР. Главными исполнителями его стали известный британский документалист Майкл Аптед, прославившийся циклом лент об изменениях в жизни британцев каждые семь лет, и на тот момент документалист со Свердловской киностудии Сергей Мирошниченко.

В съемках "Рожденных в СССР" участвовали 20 детей со всего Советского Союза, которые появились на свет в 1983 году, все они – представители разных социальных слоев, национальностей, союзных республик, включая Киргизскую ССР.

Первая часть фильма вышла на экраны в 1991-м. Потом его взрослеющие герои появлялись на экранах в 1998, 2005 и 2012 годах, когда им было 14 лет, 21 и 28. И вот теперь, по словам Мирошниченко, который продолжает этот проект, должны предстать перед зрителями уже в 35-летнем возрасте, по-прежнему делясь своими мыслями, планами, размышлениями на разные темы.

За минувшие годы по-разном у сложились судьбы этих людей, выходцев из уже несуществующего Советского Союза. Кто-то уехал жить в другую страну, кого-то уже и нет в живых, адрес кого-то сейчас пытается установить съемочная группа.

К выяснению судеб тех прежних девочек и мальчиков подключилась и "Комсомольская правда". Вот что она сообщила об уроженцах Кыргызстана, участниках проекта "Рожденные в СССР":

"Алмаз из Киргизии, выросший в бедной многодетной семье, начал работать в 14 лет, а в 18 открыл свою фирму. Рано женился, переехал в Новосибирск и стал трудиться на рынке, обеспечивая жену и двоих детей. Настя из Киргизии выучила в университете английский язык, но не работает - все время посвящает детям. Вместе со вторым мужем переехала в Краснодар. На родине их кафе сожгли, и семья решила попытать счастья на новом месте".

"Картина - и летопись нашей страны, и летопись жизни простых людей в распавшейся империи...Герои - мои соавторы, и думаю, что именно в этом сила картины "Рожденные в СССР". Продолжателей своего дела , которые будут снимать сериал до 70-летия героев, я подберу именно таких. Они не должны приукрашивать людей или, наоборот, принижать ради денег и наград", - говорит ныне 64-летний режиссер Сергей Мирошниченко. Очередная лента, по его словам, планируется к показу в конце 2020 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385852
Теги:
кино, Россия, СССР, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  