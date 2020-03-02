Задержаны члены запрещенной религиозной организации "Хизбут-Тахрир"

24 февраля 2020 года ГКНБ в ходе проводимых мероприятий по пресечению подрывной деятельности подполья религиозно-экстремистских организаций, задержаны члены РЭО "Хизбут-Тахрир", граждане КР К.Э.М., 1993 г.р., О.у.Ш., 1995 г.р. и гражданин сопредельного государства Ю.Р.О., 1986 г.р.

При осмотре места жительства обнаружены религиозная литература, а также аудио и видео аппаратура, которые направлены на религиоведческую экспертизу.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 313 (Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) и ст. 315 (Изготовление, распространение экстремистских материалов) УК КР.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ.

Ведется следствие.

Справка: РЭО "Хизбут-Тахрир-аль-ислами" признано экстремистской организацией и запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики постановлением Верховного суда КР от 20 августа 2003 года.