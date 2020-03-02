Кыргызстанец, заболевший COVID-19 на туристическом лайнере, излечился

Кыргызстанец, заболевший коронавирусом на туристическом лайнере Diamond Princess выздоровел. Его последние анализы оказались отрицательными и медики выписали его из больницы. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел в ходе заседания Республиканского штаба по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в правительстве.

Сейчас молодой человек находится в Токио

По данным штаба, в Кыргызстане нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

"Все контрольно-пропускные пункты на государственной границе Кыргызской Республики продолжают работать в усиленном режиме. Государственные органы на постоянной основе проводят мониторинг, следят за ситуацией в мире и поддерживают связь со Всемирной организацией здравоохранения", - отметили в правительстве.

Члены штаба рекомендуют гражданам по мере возможности избегать места массового скопления людей, ограничить проведение каких-либо мероприятий с участием большого количества людей. Штаб также призывает соотечественников помнить о гражданской ответственности и не распространять не достоверную действительности информацию, которая может вызвать панику и тревогу в обществе.