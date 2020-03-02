Пересекать границу по ID-картам в исключительных случаях можно

В исключительных случаях граждане Кыргызстана могут въехать на территорию Кыргызстана по ID-паспорту. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Разъяснения по новым правилам въезда на территорию республику были даны в ходе заседания Республиканского штаба в правительстве.

"Граждане Кыргызской Республики при пересечении государственной границы (при въезде на территорию) Кыргызской Республики в обязательном порядке должны предъявлять общегражданский паспорт (загранпаспорт). В исключительном случае, если общегражданского паспорта нет, граждане могут пройти по ID-карте. Наличие или отсутствие загранпаспорта будет проверятся через электронную систему Государственной регистрационной службы. Кроме того, в этом случае граждане должны будут пройти дополнительную проверку. Эта временная мера применяется с 1 марта 2020 года, чтобы уточнить из какой конкретно страны прибыл гражданин", - сообщает правительство.

Временное ограничение на пересечение госграницы КР по ID-карте связано с тем, что ранее некоторые кыргызстанцы пытались пересечь госграницу КР по ID-карте, скрыв факт, что прибыли в Россию из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Все они были помещены в карантин.

Кроме того, даны разъяснения по ограничениям на въезд для граждан иностранных государств.

"...введенные временные ограничения на въезд на территорию страны распространяются на всех иностранных граждан, которые последние 20 дней пребывали на территории стран с высокой степенью риска с наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Список стран будет обновляться по мере развития ситуации", - отмечает пресс-служба правительства.

Граждане нашей республики, которые находились в странах с высокой степенью риска последние 20 дней, по прибытию, будут помещены в соответствующие карантинные пункты сроком на 14 дней.