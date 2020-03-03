Как Бекназаров "скинул" премьер–министра Малайзии

Не успел чрезвычайный посол Кыргызстана приехать в город Куала–Лумпур, как премьер–министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку. Видимо, малазийский политик услышал, что к ним едет "бульдозер революции", и натурально испугался.

Анвар Ибрагим, который теперь займет этот пост, находился в тюрьме по обвинению в мужелостве. Король Мухаммад V помиловал его и разрешил ему занять государственный пост.

Кому теперь наш посол должен будет вручить верительную грамоту? Королю или новому премьер–министру? Главное, чтобы Азимбек Бекназаров на торжественной церемонии не пошутил бы по скользкому поводу.