Транспортные страдания бишкечан

Горожане уже устали жаловаться на состояние маршруток. Грязные и душные салоны, нарушающие правила и курящие водители - это далеко не весь список жалоб.

На днях Управление патрульной службы милиции Бишкека проверило контрольно–диспетчерские пункты маршрутных такси, находящиеся в жилмассиве "Ак–Ордо", они обслуживают маршруты № 222, 106, 169 и 154.

В результате дотошной проверки в отношении некоторых водителей составлены протоколы по статьям 121 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" и 129 "Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего согласования с уполномоченным органом в сфере внутренних дел" Кодекса о нарушениях.

В основном выявлены нарушения по состоянию маршруток - где–то не работали фары и салон был грязным.

На днях бишкекчане выложили в соцсетях видео, на котором водитель маршрутки № 130 выехал на встречную полосу на пересечении улиц Байтика Баатыра и Кулатова и создал аварийную ситуацию. Мэрия пообещала найти и наказать нарушителя, но так и не смогла.

В Управлении городского транспорта вполне искренне надеются, что "рано или поздно его привлекут к ответственности" сотрудники Управления патрульной службы для составления административного протокола и наложения штрафа.

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие объявило конкурс на закупку еще сотни автобусов на газе. На приобретение новых экологичных автобусов в городском бюджете предусмотрено около 650 миллионов сомов.

В условиях закупки сказано, что автобусы должны быть новыми, 2020 года выпуска, общей вместимостью более 70 человек, количество сидячих мест - не менее 26.

Еще одно обязательное условие: машины должны быть полунизкопольными или низкопольными, оснащены пандусами и площадкой для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Обязательно должно быть предусмотрено место для установки валидатора в рамках проекта "Электронное билетирование в общественном транспорте".

Заявки принимаются до 18 марта. Поставщики, выигравшие тендер, должны будут доставить автобусы в течение 140 календарных дней со дня заключения договора.