COVID-19. Санитарные врачи проводят дезинфекцию пассажирского транспорта

Санитарные врачи ЦГСЭН города Бишкек ежедневно проводят проверку муниципальных и частных автотранспортных предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров в городе. Всем автотранспортным предприятиям выданы санитарные предписания "Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий по профилактике ОРВИ, гриппа, в том числе и коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Ежедневно выезжают на маршрутную линию более 1700 водителей. Для предрейсового амбулаторного освидетельствования водителей маршрутных такси организованы и функционируют 29 наркологических пунктов, которые имеют лицензии на проведение амбулаторного приема, свидетельства о повышения квалификации. Ежедневно перед выездом на линию в наркологическом пункте проводится опрос и осмотр каждого водителя - имеется ли температура, наличие и укомплектованность медицинских аптечек, санитарно-техническое состояние автотранспорта и отмечается в журнале.

Проводится контроль выданных санитарных предписаний по наличию дезинфицирующих средств и других средств защиты предусмотренных для мероприятий по профилактике ОРВИ, гриппа, в т.ч. коронавирусной инфекции.

В Бишкекском пассажирском автотранспортном предприятии и Бишкекском троллейбусном управлении имеются в достаточном количестве дезинфицирующие средства, перед выходом на линию в троллейбусах и автобусах проводится влажная уборка. В наркологическом пункте также ежедневно проводится осмотр каждого водителя с измерением температуры, администрацией проверяется наличие и укомплектованность медицинских аптечек и гигиеническое состояние пассажирского салона автотранспорта.

В ходе контроля ЦГСЭН г. Бишкек были даны предложения по ежедневному соблюдению чистоты в салонах и недопущению переуплотнения пассажиров.

В целях профилактики коронавирусной инфекции на подконтрольных объектах проведено 252 семинара (6545 человек), 312 радиолекций, всего роздано 7447 памяток, кроме этого, по лечебно-профилактическим организациям города было распространено 250 плакатов, 10000 флаеров, 5000 листовок (памятки для отъезжающих и прибывающих из неблагополучных стран).

Центром госсанэпиднадзора по Бишкеку проведены беседы на темы "Профилактика ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции" с учениками в частных образовательных школах "Айчүрөк", "Авторская школа", "Рефал" и средней образовательной школе №71. Также, проведены лекции для имамов мечетей Ленинского района и воспитанников медресе "Имам Сарахсий".

В целях профилактики была проведена дезинфекционная обработка объектов реализующих мясо-молочную и другую продукцию: торговые ряды и павильоны ТРК "Ош базары" (Мясной павильон "Акиф", торговые ряды ИП Алыбаева, торговый павильон "Кадам"), крытый рынок ТРК "Аламедин базары", а также баня БПК №5, на территории БП "Бишкектеплоэнерго".

Продолжается контроль за выполнением санитарного предписания о проведении дезинфекционной обработки муниципального и частного транспорта. ЦГСЭН г. Бишкек 2 марта проведена дезинфекционная обработка транспорта автотранспортных предприятий ОсОО "Дордой транс" и ОсОО "Совет бригада".

С начала марта 2020 года на следующих предприятиях общественного питания и торговли проведены беседы по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавируса: гипермаркет "Фрунзе"; кафе "Сере"; столовая "Буфет"; кафе "Лагман"; суши-ролл " Наруто"; фаст фуд "Бир Эки"; сеть фаст фуда "KFC"; кафе "Уста"; кафе "Ыр Кесе"; кафе "Уголек"; кафе грузинская "Нико"; кафе "Золден Паб"; кафе "Баку шашлычная"; кафе "Red Cow"; ресторан "Марио"; кафе "Мейшичен"; кафе "Фрунзе".

Центром госсанэпидемнадзора Бишкека продолжается проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по контролю и предупреждению коронавирусной инфекции.