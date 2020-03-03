В Бишкеке отмечают День государственного флага (фото)

Сегодня, 3 марта, на центральной площади Ала-Тоо состоялось торжественное мероприятие в честь 28-летия Государственного флага Кыргызской Республики. В праздновании приняли участие горожане, мэр столицы Азиз Суракматов, председатель Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров, руководители и сотрудники городских служб, структурных подразделений.

Государственный флаг КР был утвержден Верховным Советом Кыргызской Республики 3 марта 1992 году. Государственный флаг представляет собой полотнище красного цвета, в центре которого размещен золотистый солнечный диск, олицетворяющий тундук юрты, от которого исходит 40 золотистых лучей. Как указывается в технической спецификации, утвержденной постановлением Правительства КР: совмещенный на Государственном флаге Кыргызской Республики с диском солнца тундук символизирует единство всех народностей, проживающих в горной стране под мирным знаком общего Дома - Кыргызской Республики.

Авторами флага являются Эдиль Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыков.