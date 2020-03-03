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В штабе сторонников Садыра Жапарова проведен обыск

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 3 марта, в офисе штаба сторонников Садыра Жапарова в Бишкеке, следователи Главного следственного управления ГКНБ провели обыск. Об этом сообщает адвокат Бактыбек Жумашев.

"С утра взломан офис штаба поддержки Садыра Жапарова. Проведён обыск. Это значит, что началось досудебное производство и будут кого-то уведомлять о подозрении в совершении преступления", - написал Жумашев.

Напомним, накануне, 2 марта сторонники Садыра Жапарова провели в Бишкеке митинг в поддержку экс-депутата, который отбывает срок за захват заложника. К вечеру между собравшимися и милицией начались столкновения.

Правоохранительные органы разогнали митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Задержаны экс-депутат ЖК Каныбек Осмоналиев и брат Садыра Жапарова Сабыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/385881
Теги:
ГКНБ, Каныбек Осмоналиев, Садыр Жапаров, митинг, Кыргызстан, расследование
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