В штабе сторонников Садыра Жапарова проведен обыск

Сегодня, 3 марта, в офисе штаба сторонников Садыра Жапарова в Бишкеке, следователи Главного следственного управления ГКНБ провели обыск. Об этом сообщает адвокат Бактыбек Жумашев.

"С утра взломан офис штаба поддержки Садыра Жапарова. Проведён обыск. Это значит, что началось досудебное производство и будут кого-то уведомлять о подозрении в совершении преступления", - написал Жумашев.

Напомним, накануне, 2 марта сторонники Садыра Жапарова провели в Бишкеке митинг в поддержку экс-депутата, который отбывает срок за захват заложника. К вечеру между собравшимися и милицией начались столкновения.

Правоохранительные органы разогнали митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Задержаны экс-депутат ЖК Каныбек Осмоналиев и брат Садыра Жапарова Сабыр Жапаров.