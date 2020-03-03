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Таможенники изъяли контрабанду сигарет и компотной смеси на 1,4 млн сомов

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники Таможенной службы КР пресекли ввоз товаров с нарушениями таможенного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

В ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению незаконного ввоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС, сотрудники таможни "Баткен" совместно с сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой и НТП ГТС в селе Жаштык Баткенской области было остановлено транспортное средство марки "DAF ХF95" под управлением гр. КР "Ж. уулу Н.".

При осмотре грузового отсека автотранспорта был обнаружен товар – компотная смесь весом 20 250кг., ввезенная из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства. Стоимость задержанного товара составила 810 000 сомов.

Также, сотрудниками таможни "Баткен" в селе Рабат Баткенского района было остановлено транспортное средство марки "Daewoo nexia" под управлением гр. КР "А. уулу А.".

При досмотре транспортного средства был обнаружен товар - табачная продукция (сигареты с фильтром), марки "СAVALLO" в количестве 7500 пачек, ввезенные из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства. Стоимость задержанного товара составила 600 000 сомов.

Данные факты зарегистрированы в журнале учета информации ЕРПП. Собранные материалы переданы по подследственности.


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URL: https://www.vb.kg/385882
Теги:
ГТС, таможенные пошлины, Кыргызстан, товары
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