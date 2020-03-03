Пост-митинг. Власти надолго сломили протестный дух кыргызстанцев?

Вчерашний митинг за освобождение осужденного экс-депутата Садыра Жапарова изначально не мог перерасти в третью революцию. Об этом говорят едва ли не все политологи страны. Аргументируя тем, что среди организаторов акции протеса практически отсутствуют внешние игроки, как в тех же 2005 и 2010 годах, а также нет "воинов", харизматичных лидеров, способных мобилизовать протестные массы.

Знали об этом и на седьмом этаже "Белого дома", дав неформальное согласие на проведение нашумевшего в обществе (преимущественно в соцсетях) "мирного" митинга.

"Организаторы митинга действовали по шаблону. Они рассчитывали на то, что начнутся стихийные беспорядки и к протестующим присоединяться горожане. Но не срослось. Раньше люди верили своим лидерам, теперь нет. И власти были уверены, что руководители митинга не смогут организовать его качественно. Поэтому подготовились заранее и милиция сработала грамотно. В итоге в негативном свете выставлены именно митингующие. Они больше настроили остальных граждан против себя, испортив их имущество во время разгона", - резюмировал политолог Марс Сариев.

Прошедший митинг, считает эксперт, был нужен, в том числе действующей власти как демонстрация своей силы. Сариев в целом отметил системную работу госструктур по пресечению протестных настроев в обществе. Он напомнил о политических решениях по "усмирению" некоторых активистов, так или иначе влияющих на мнения граждан.

"Не так давно прошла череда задержаний и профилактических бесед с так называемыми членами ОПГ. А ведь именно члены ОПГ, некие "спортсмены" шли в авангарде в 2005, 2010 годах. До этого активист Эдиль Байсалов был отправлен в Англию послом, а Азимбек Бекназаров - в Малайзию. Правозащитница Рита Карасартова получила руководящую должность, теперь она на госслужбе. Политик Равшан Жеенбеков арестован. Примеров много. Власть демонстрирует, что ситуация в стране находится под контролем", - подчеркнул Марс Осмонкулович.

Политическая стабильность, говорит он, сейчас во многом зависит от пост-митинговых мер.

"Эта неделя решающая. Если власти, правоохранительные органы продолжат такую же грамотную и слаженную работу, то год будет спокойным. У организаторов митингов ломается настрой, протестный дух и осенью не получится раскачать ситуацию. Тренд на расшатывание ситуации падает", - прогнозирует политолог.

К слову о тех, кого "похватали" вчера силовики в ходе разгона митинга, то их большинство отпустят, считает Сариев. И к организаторам – Сабыру Жапарову и Каныбеку Осмоналиеву – строгие меры приниматься не будут, думает он.

Политолог Шерадил Бактыгулов и вовсе уверен, что экс-депутат ЖК Осмоналиев будет участвовать в парламентских выборах. Именно поэтому он разыграл эту карту с митингом.

"Он человек узнаваемый, но не такой сильный авторитет, раз уж его не слушали сами митингующие. В любом случае он о себе заявил. Его обсуждают, может кто из партий его приметит. Это обычная практика, когда политики раскачивают ситуацию, чтобы их заметили. Митинги остаются инструментом для нарабатывания политических очков", - рассуждает Бактыгулов.

Что касается самого митинга, точнее его цели, то она сразу была поставлена не верно, говорит политолог.

"Требование на митинге должно быть выполнимо. А "освободить Садыра Жапарова здесь и сейчас" - это больше похоже на провокацию. Жапаров имеет право просить помилования, но для этого есть определенные правила", - заключил Шерадил Бактыгулов.