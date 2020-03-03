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Министерства и ведомства взяли шефство над ветеранами ВОВ

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- Оксана Гут
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Министерства и ведомства Кыргызской Республики взяли на себя обязательство постоянного сопровождения и шефства над ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов для социальной поддержки и улучшения материально-бытовых условий их жизни. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Данная работа ведется во исполнение указа президента Кыргызской Республики "О подготовке и проведении празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", в целях принятия мер по улучшению социального положения ветеранов Великой Отечественной войны, а также привлечения внимания государственных органов к решению проблем ветеранов войны.

Министерства и ведомства Кыргызской Республики будут оказывать ветеранам социальную и финансовую помощь на постоянной основе, а также улучшать материально-бытовые условия их жизни.


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URL: https://www.vb.kg/385889
Теги:
ветераны, ВОВ, правительство, Кыргызстан
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