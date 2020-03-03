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Ирина Карамушкина: В деле по Кой-Ташу нет доказательств захвата заложников

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- Екатерина Улитина
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В материалах дела нет доказательств моей причастности к захвату заложников 7 августа в Кой-Таше. Об этом заявила депутат Жк Ирина Карамушкина в Первомайском районном суде Бишкека, где проходят предварительные слушания по делу по событиям в Кой-Таше.

- В материалах дела, на мой взгляд, нет ни одного доказательства захвата заложников. Но следствие делает вывод, что я организовала захват спецназа и реализовала это. Хотя на самом деле, я даже не знала, что происходит в доме. Меня там не было. Я пришла, когда мне сказали о произошедшем, когда их уже били. Мы попытались организовать живой коридор, - сказала Карамушкина.

Она отметила, что благодарна спецназовцам, так как они давали правдивые показания.

Напомним, Ирина Карамушкина является обвиняемой по делу о событиях в Кой-Таше.


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URL: https://www.vb.kg/385890
Теги:
заложник, суд, Кыргызстан, Кой-Таш, Ирина Карамушкина
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