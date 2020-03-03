Сторонники Атамбаева просят провести открытый суд

Судебное разбирательство ведет судья Марат Садыков. Заседание проходит в закрытом режиме. На нем присутствует экс-президент Алмазбек Атамбаев, который ранее отказывался от участия в судебных процессах.

Надо отметить, что на сегодняшнем заседании определят, как будет проходить процесс. Главный вопрос, будет ли дело рассматриваться в открытом или закрытом процессе.

- В материалах дела 84 тома. Из них четыре тома засекречены. Мы будем ходатайствовать о том, чтобы процесс проходил в открытом режиме, - сказал один из адвокатов Александр Типеров.

В здании суда собрались несколько десятков сторонников Алмазбека Атамбаева. Они начали сбор подписей под обращением, в котором просят провести открытый суд. Обращение будет передано судье.