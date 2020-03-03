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Сторонники Атамбаева просят провести открытый суд

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- Екатерина Улитина
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Судебное разбирательство ведет судья Марат Садыков. Заседание проходит в закрытом режиме. На нем присутствует экс-президент Алмазбек Атамбаев, который ранее отказывался от участия в судебных процессах.

Надо отметить, что на сегодняшнем заседании определят, как будет проходить процесс. Главный вопрос, будет ли дело рассматриваться в открытом или закрытом процессе.

- В материалах дела 84 тома. Из них четыре тома засекречены. Мы будем ходатайствовать о том, чтобы процесс проходил в открытом режиме, - сказал один из адвокатов Александр Типеров.

В здании суда собрались несколько десятков сторонников Алмазбека Атамбаева. Они начали сбор подписей под обращением, в котором просят провести открытый суд. Обращение будет передано судье.


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URL: https://www.vb.kg/385892
Теги:
Алмазбек Атамбаев, суд, Кыргызстан, Кой-Таш
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