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Глава МИД КР и заместитель Госсека США поговорили по телефону

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- Оксана Гут
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Вечером 2 марта по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел КР Чингиза Айдарбекова с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом. Об этом сообщает Департамент информации МИД КР.

- В ходе беседы стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня. В положительном ключе обсуждена возможность осуществления взаимных мероприятий, - говорится в сообщении.

О чем конкретно шла речь не уточняется.

Напомним, 22 февраля вступили в силу ограничения Соединенных Штатов Америки по выдаче иммиграционных и "Грин-карт" виз для некоторых стран, в том числе Кыргызстана. При этом было отмечено, что кыргызстанцы смогут принять участие в лотерее грин-кард 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/385894
Теги:
виза, США, Кыргызстан, Чингиз Айдарбеков, МИД
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