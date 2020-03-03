Президент КР о разгоне митингующих: Язык ультиматумов не будет приниматься

Спокойствие в обществе стоит превыше всего, язык ультиматумов не будет приниматься. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков, комментируя вчерашний разгон митингующих в поддержку осужденного экс-депутата Садыра Жапарова.

Глава государства сегодня, 3 марта, провел заседание Совета безопасности в узком составе с участием руководителей ряда государственных органов по вопросу экономической безопасности страны.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что государственная власть обязана укреплять экономическую безопасность страны и обеспечивать мирную жизнь граждан. Основным требованием к органам внутренних дел в первую очередь является обеспечение мирной жизни граждан.

"Вчера сотрудники милиции в полной мере выполнили свою задачу. Они защитили право граждан на мирную жизнь и обеспечили порядок в городе. Как глава государства, еще раз повторяю - спокойствие в обществе стоит превыше всего. Все вопросы будут решены в правовом поле, язык ультиматумов не будет приниматься. В стране должен соблюдаться закон", - цитирует президент его пресс-служба.

Далее глава государства акцентировал внимание на вопросах обеспечения экономической безопасности страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.

Руководители соответствующих государственных органов представили информацию о проводимой работе по предотвращению негативных последствий для экономики страны, рассказали об антикризисных мерах, принимаемых в данном направлении.

Президент порекомендовал правительству страны рассматривать не только риски и проблемы, но также и возможности, оперативно анализировать ситуацию и помогать предпринимателям, если открываются новые ниши для сбыта продукции.

Рекомендовано также образовать республиканский оперативный штаб по эффективной координации задействованных государственных органов для минимизации негативных последствий, рисков и угроз экономической безопасности.