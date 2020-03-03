Нет условий. Слушание дела по кой-ташским событиям перенесли

В зале заседаний Первомайского районного суда нет условий для проведения процесса по кой-ташскому делу. Об этом заявила депутат ЖК Ирина Карамушкина, которая является также подсудимой.

- Большинство подсудимых сидят в аквариуме. Они не слышат, что говорит судья и участники процесса. Элементарно, не всем адвокатам хватило мест, чтобы сесть. А им ещё нужно разложить свои документы и записи, - говорит Ирина Карамушкина.

По словам ее адвоката, суд начал слушание, но не смог продолжить, так как участникам не было предоставлено условий. В итоге ни одного ходатайства не было заявлено. Слушания продолжатся завтра. Ожидается, что суд решит вопрос о переносе заседаний в другое помещение.

Член СДПК Кундуз Жолдубаева рассказала, что во время процесса судья заявил, что в материалах дела имеется 88 томов.

- Нам же дали ознакомиться с 84 томами. Откуда взялись ещё 4 я не знаю, - рассказала Жолдубаева.

Отметим, сегодня прошло первое предварительное слушание по делу о кой-ташских событиях. На процессе 14 подсудимых, в том числе экс-президент Алмазбек Атамбаев.