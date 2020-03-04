Свидетель-кыргызстанец не появится на суде по убийству полицейского

Гражданин Кыргызстана, на глазах которого в Москве один полицейский убил двух человек, не сможет принять участие в судебном процессе по этому уголовному делу. Он находится за пределами РФ, сообщили в российских СМИ.

Данный инцидент, напомним, произошел вечером 18 сентября 2019 года на станции метро "Рязанский проспект". Человеком, применившим оружие, оказался старший прапорщик УВД столичного метрополитена Алексей Смирнов. На него сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) Максим Веялко и Алексей Лимонов вышли после того, как один из его коллег попался здесь на небольшой взятке. За Смирновым, который тоже подозревался в поборах с мигрантов, было организовано негласное наблюдение.

В тот вечер Веялко и Лимонов приняли решение задержать прапорщика с поличным, после получения им очередной взятки – на сей раз, от приезжего из Кыргызстана. Вместе с ним и Смирновым полицейские прошли в служебное помещение на станции метро. И попросили прапорщика выложить все из карманов, после чего тот неожиданно выхватил пистолет и открыл стрельбу.

Смирнова задержали. Максим Веялко от полученных ран скончался, Алексей Лимонов, получивший пять огнестрельных ранений, остался жив благодаря усилиям врачей. Расследование этого уголовного дела еще не завершено, однако судебный процесс пройдет без ключевого свидетеля-кыргызстанца, на глазах которого все и произошло.

Как сообщается, после инцидента он сразу же уехал из России в Узбекистан. Очную ставку с ним так и не произвели, и он точно не может принять участие в судебном разбирательстве.