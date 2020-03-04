В Москве обсудили проблемы трудовых мигрантов в ЕАЭС

"Перспективы рынка труда Евразийского экономического союза и миграции - международная научно - практическая конференцию под таким названием прошла 3 марта в Москве, в здании Финансового университета при правительстве России.

Организаторами ее выступили посольство КР в РФ и сам этот вуз. А участие в обсуждении актуальной проблематики приняли представители органов государственной власти, неправительственных и международных организаций, научного и экспертного сообщества, лидеры кыргызской диаспоры.

Договоренность о проведении такого форума была достигнута во время недавней встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Аликбека Джекшенкулова и ректора Финансового университета Михаила Эскиндарова. И, как подчеркнул Джекшенкулов в ходе самой конференции, она стала первым мероприятием, состоявшимся в рамках Перекрестного года Кыргызстана и России после недавнего его официального открытия, прошедшего 27 февраля с участием президентов обеих стран в Государственном Кремлевском Дворце.

Модераторами дискуссии выступили проректор вуза Александр Линников и директор Института исследований международных экономических отношений этого университета Виктория Перская. А в числе выступавших, которые осветили различные аспекты проблематики, были советник президента Кыргызстана Олег Панкратов, заместитель председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергей Иванов, заместитель председателя профсоюза адвокатов РФ Михаил Бурда, президент Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов, начальник Департамента по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, пенсионного фонда РФ, руководитель секретариата министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Аскар Кишкембаев, представитель Духовного управления мусульман России Дмитрий Макаров, экс-мэр Бишкека и экс-вице-премьер Кыргызстана Борис Силаев и многие другие.

Собравшиеся обсудили широкий круг вопросов, возникающих в миграционной сфере, рассмотрели перспективы взаимодействия в миграционной области в рамках ЕАЭС, а также СНГ, обменялись мнениями о положении трудовых мигрантов, высказали предложения по его улучшению. Участники конференции благодарили Аликбека Джекшенкулова за инициативу ее проведения. И подчеркивали: свобода перемещения трудящихся в рамках ЕАЭС – одна и четырех главных свобод, предусмотренных Договором о Евразийском экономическом союзе. И – ключевой фактор развития всей евразийской интеграции.