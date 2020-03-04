Чак Норрис поздравил Валентину Шевченко с успешной защитой титула

Американский актер Чак Норрис поздравил Валентину Шевченко с успешной защитой чемпионского титула UFC. Об этом сообщает Sport АКИpress.

Он отправил уроженке Кыргызстана поздравительную открытку.

"Валентина, поздравляю тебя с великим достижением", - было написано на открытке, которой Шевченко поделилась на своей страничке в соцсетях.

9 февраля в Хьюстоне прошел турнир UFC 247, в котором Шевченко техническим нокаутом в третьем раунде победила Кэтлин Чукагян из США.

Ранее уроженку Кыргызстана поздравили Микки Рурк и Холли Берри.