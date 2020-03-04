Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Чак Норрис поздравил Валентину Шевченко с успешной защитой титула

245  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Американский актер Чак Норрис поздравил Валентину Шевченко с успешной защитой чемпионского титула UFC. Об этом сообщает Sport АКИpress.

Он отправил уроженке Кыргызстана поздравительную открытку.

"Валентина, поздравляю тебя с великим достижением", - было написано на открытке, которой Шевченко поделилась на своей страничке в соцсетях.

9 февраля в Хьюстоне прошел турнир UFC 247, в котором Шевченко техническим нокаутом в третьем раунде победила Кэтлин Чукагян из США.

Ранее уроженку Кыргызстана поздравили Микки Рурк и Холли Берри.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385909
Теги:
кино, Кыргызстан, поздравление, Валентина Шевченко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  