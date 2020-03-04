Закрытие границы из-за коронавируса. Правительство считает запасы продуктов

Из-за закрытой границы с Китаем падают таможенные сборы, приостановлено строительство дорог и работа некоторых промышленных объектов. Об этом сегодня, 4 марта, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев во время селекторного совещания.

- Из-за закрытия границ с Китаем падает объем таможенных сборов. Кроме того, закрытие границ влияет и на работу промышленных предприятий в регионах, в первую очередь с участием китайского капитала. То есть, ситуация с коронавирусом уже становится источником частичной неопределенности для бюджета и экономики. Поэтому перед руководителями айыльных кенешей, акимами и губернаторами стоит задача изучить ситуацию на каждом таком объекте и оперативно поднимать вопросы решения тех или иных проблем. Есть объекты, где были задействованы граждане Китая, на время покинувшие страну и лишившиеся возможности вернуться на рабочие места. Речь идет о строительстве дорог и других инфраструктурных и промышленных объектах. В кратчайшие сроки должны быть разработаны меры, которые позволят продолжить работу на данных объектах. При необходимости должны привлекаться другие специалисты", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он также поручил вице-премьер-министру Эркину Асрандиеву, который возглавляет антикризисный штаб, провести анализ запасов имеющихся продуктов.

- Надо всегда надеяться на лучшее, но держать в уме и худший вариант развития событий. Мы должны провести анализ имеющихся запасов продуктов и иметь четкое представление о том, какой товар, откуда, по какой цене и в какие сроки может завозиться в страну, - сказал премьер-министр.

Он потребовал от своего кабинета министров внимательно отслеживать ситуацию на рынках и не допустить искусственного завышения цен.

- Нужно также усилить контроль за вывозом сельскохозяйственной продукции – дефицита на те или иные продукты питания быть не должно, - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Кроме того, премьер-министр поручил МИД при необходимости оказывать все необходимое содействие кыргызстанцам, а также усилить работу по изучению новых экономических возможностей.

Министерству здравоохранения поручено предусмотреть выплату премиальных медицинским работникам, которые дежурят на контрольно-пропускных пунктах на государственной границе и в обсервациях.