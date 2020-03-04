Олег Панкратов: Кыргызстанцам в ЕАЭС надо обеспечивать равные права

Проблемы, возникающие перед трудовыми мигрантами в ЕАЭС, необходимо последовательно решать совместными усилиями и в соответствиями с базовыми принципами, предусмотренными Договором о Евразийском экономическом союзе. К этому призвал советник президента Кыргызстана Олег Панкратов, выступая на состоявшейся 3 марта в Москве международной конференции "Перспективы рынка труда Евразийского экономического союза и миграции".

По его словам, единый рынок труда подразумевает наличие одинаковых прав и обязанностей при заключении трудовых договоров и осуществлении деятельности по гражданским правовым договорам, независимо от того, где в ЕАЭС находится участник этих правовых взаимоотношений.

Многие проблемы в этом ключе уже решены, отметил Панкратов. В частности, упрощены процедуры регистрации в стране пребывания, не требуется получение разрешения на работу, практически по всем направлениям, за исключением небольшого перечня профессий, признаются документы об образовании. И уже начата процедура социального обеспечения, в рамках которой важным событием стало недавнее подписание главами государств Союза соглашения о пенсионном обеспечении.

"Теперь предстоит работа по имплементации базовых норм, предусмотренных Договором о ЕАЭС, в подзаконные акты как ЕАЭС, так и национальных законодательств наших стран", - отметил советник президента КР. И также остановился, вслед за ранее выступившим на конференции послом КР в РФ Аликбеком Джекшенкуловым, на ряде существующих для мигрантов проблем в ЕАЭС и, в частности, в России.

В этой связи Олег Панкратов высказался за возможность их регистрации в РФ не только по месту жительства, но и по месту осуществления трудовой деятельности, за смягчение ответственности нарушителям административного законодательства при условии оплаты ими установленных штрафов, за необходимость социального, медицинского обеспечения не только самих трудовых мигрантов, но и их близких.

Советник президента КР констатировал: даже незначительное правонарушение, связанное, скажем, с нарушением правил дорожного движения или с технической ошибкой при прохождении процедуры регистрации, особенно, если это происходит повторно, влечет за собой выдворение за пределы России с ограничением въезда на определенный период. В результате, по разным оценкам, от 60 до 100 тысяч граждан Кыргызстана сегодня в так называемых черных списках. И не могут реализовать свое право на участие на едином рынке труда, что противоречит Договору о ЕАЭС.

"Большая работа, проводимая Министерством иностранных дел Кыргызстана, госорганами, отвечающими за миграционную проблематику, приводит к достаточно позитивным результатам. Число граждан в этих списках постоянно уменьшается, но все же кардинально проблема не решается. Этому поспособствовала бы инициатива Евразийской экономической комиссии, уже поддержанная Кыргызстаном, о придании особого статуса трудящимся в ЕАЭС, имеющим долгосрочные т рудовые договора. И, наверное, такая мера, как депортация, должна либо не применяться вообще, либо – только в исключительных случаях, когда проступок имеет тяжелые общественные последствия и влечет угрозу для общества", - продолжил Панкратов.

По его мнению, определенные проблемы породили и ограничения, введенные в минувшем году в России на перевод денежных средств трудящимися из некоторых стран, включая Кыргызстан: "В результате в минувшем году для Кыргызстана наблюдалась отрицательная динамика в этом вопросе. И такие переводы в республику снизились до 2.192 миллиарда долларов, что почти на 300 миллионов меньше по сравнению с 2018-м".

Кроме того, считает Панкратов, такое ограничение обусловило и попытки некоторых граждан КР в РФ осуществить незаконный вывоз наличности из России.

"Думаю, нам надо здесь находить иные механизмы борьбы с теневым оборотом средств и теневой экономикой. Но при этом - не ограничивать в переводах средств граждан, которые имеют все права распоряжаться заработанными деньгами в соответствии с гражданско-правовым законодательством наших стран", - заявил советник президента КР.