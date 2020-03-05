Куда обращаться, если вам продали некачественный товар

Наверняка вас хоть раз в жизни обвесили, продали просроченный или некачественный товар. Куда обращаться в таких случаях?

Неизвестное управление

Большинство кыргызстанцев не знают своих потребительских прав, а зря, ведь получить компенсацию или вернуть некачественный товар, не доходя до суда, - вполне реально. Во всяком случае в этом заверяет Госагентство антимонопольного регулирования.

При нем существует управление рекламы и защиты прав потребителей, куда можно обратиться с жалобой на некачественный товар или услугу. Однако в 2019 году в эту структуру обратились всего–навсего 329 потребителей. Претензии поступают на качество бытовой техники, мебель, недовольны покупатели качеством одежды и обуви, были претензии к сотовому оператору и частной медлаборатории. Обращались и по вопросам долевого строительства.

По словам начальника управления Назины Алыкуловой, львиная доля жалоб приходится на Бишкек, в то время как в регионах потребители практически не защищают свои права.

- Почему граждане обращаются за помощью в госорганы? Потому что отсутствует правовая культура. Многие не знают, что от недобросовестных производителей кыргызстанцев оберегают Закон "О защите прав потребителей", Гражданский кодекс, Свод правил торговли продуктами питания и непродовольственными товарами, разные другие подзаконные документы. Потребитель имеет право быть выслушанным, а также на государственную и общественную защиту своих интересов, если он самостоятельно не может себя защитить. А если совсем не получается решить вопрос, то смело может обратиться в суд, - разъясняет Алыкулова.

По ее словам, 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В этой связи госагентство активизировало информационную кампанию по разъяснению потребителям их прав.

- Проводим лекции в школах и вузах во всех регионах республики. Например, в России есть в рамках школьной программы такой предмет, как защита прав потребителей. И это правильно. Нам тоже нужно воспитывать грамотных граждан, которые смогут защитить свои интересы, - призывает Назина Алыкулова.

Возврату не подлежит?

Как отмечают специалисты, в торговле наблюдается немало нарушений. Оказывается, по Закону "О защите прав потребителей" мы имеем право на полную и достоверную информацию о товарах (работах, услугах).

- Это касается и этикеток на продукции, ведь часто мы видим на магазинных прилавках товар с маркировкой на иностранном языке. Есть еще трюк с разницей на ценниках и в кассе. По закону вам должны продать товар только по той цене, которая указана на ценнике. Никаких надбавок на кассе! - предупреждает специалист.

Нередко реализаторы вводят потребителей в заблуждение, утверждая, что товары не подлежат возврату. Вывешивают красноречивые таблички. Между тем это далеко не всегда законно!

- Потребитель вправе в течение четырнадцати дней, не считая дня покупки, обменять непродовольственный товар на аналогичный, если тот не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру либо по иным причинам не может быть использован потребителем по назначению, - говорит Назина Алыкулова

Но это возможно лишь в том случае, если вещью не пользовались и у нее сохранены товарный вид и потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также товарный или кассовый чек.

При отказе продавца на замену или возврат денег можно обращаться в госорганы по защите своих прав.

- Например, недавно бишкекчанка пожаловалась на работу ателье, где ей сшили платье, которое не соответствовало заказанным параметрам, - рассказывает Алыкулова. - Заказчица просила работников ателье скопировать фасон платья известной российской телеведущей Леры Кудрявцевой, а ей сшили совершенно другое изделие. Мы обратились с официальным письмом в ателье, и там признали нарушение и вернули заказчице деньги. Она хотела еще возместить и моральный ущерб, но - внимание! - это делается только по решению суда.

Иногда, чтобы доказать дефект в товарах, необходимо провести экспертизу, а сделать ее в Кыргызстане совсем не просто.

- При Торгово–промышленной палате есть единственная государственная компания "Кыргыз-экспертиза", которая на платной основе проводит экспертизу непродовольственных товаров - это в основном одежда и обувь. А вот проверить сложнотехнические товары возможно только в единичных частных сервисных центрах, которые открыты представительствами известных брендов. Но в этом случае нет гарантии, что заключение экспертизы будет объективно. Нам не удалось провести экспертизу водонагревателя и дорогостоящего фильтра для воды, потому что в республике не нашлось соответствующих лабораторий, - с сожалением признает Алыкулова.

На заметку

Бишкекчане могут пожаловаться на услугу или товар в Управление по защите прав потребителей при Госагентстве антимонопольного регулирования по телефонам: 0(312) 56–33–05, 0(312) 56–31–70.

Виртуальный шопинг

В погоне за экономией времени и денег кыргызстанцы все чаще стали покупать товары через Интернет. Но при этом мы рискуем нарваться на продавца, который может в любой момент исчезнуть. Как себя обезопасить при виртуальных сделках?

- В действующем Законе "О защите прав потребителей" есть статья о дистанционном способе продажи товаров. По нему потребитель вправе отказаться от товара в течение пяти дней. Но возврат возможен в случае, если сохранен товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки. Лучше перестраховаться и заранее узнать как можно больше сведений о продавце, например, где он зарегистрирован, как доставит товар. Сохраняйте всю переписку с этим магазином. При возникновении проблем наличие чека или других сведений поможет вам быстрее и легче отстоять свои права. Зачастую на сегодняшний день защита прав потребителей при интернет–сделках пока еще не работает на 100 процентов. Если рекламодатель находится внутри Кыргызстана, то его можно найти и обговорить условия возврата денег. И такие случаи у нас не редкость. Но если предприниматели находятся за пределами республики, например в Китае или США, то доказать сам факт покупки или предъявить какие–нибудь требования будет гораздо сложнее.

Вырежи и сохрани

Специалисты по защите прав потребителей отмечают, что существует категория товаров, которые подлежат возврату только в том случае, если они имеют производственный дефект. Приобретая, следует очень внимательно рассматривать их.

В перечень таких невозвратных товаров входят: изделия из натурального меха; сложнотехнические товары, имеющие гарантийный срок; чулочно–носочные изделия, перчатки; лекарственные препараты; постельное белье, белье для новорожденных; мерный товар: ткани, тюль, ковровые изделия и т. д.; парфюмерно–косметические товары; синтетические моющие средства (жидкие); товары бытовой химии в стеклянной, пластмассовой и аэрозольной упаковке; канцелярские товары: тушь, чернила, краски, лаки; предметы личной гигиены; изделия из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней.