"Юрий Лужков и Апас Джумагулов спасали пчеловодов. А теперь?"

В конце февраля президент недавно созданной Ассоциации пчеловодов КР Жакшылык Дуйшеналиев на заседании Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при торага ЖК заявил, что на данный момент в республике насчитывается 79 предприятий по производству меда, а в прошлом году этого сладкого продукта было добыто около двух тысяч тонн, из которых 493 тонны отправлено на экспорт.

Спикер ЖК Дастанбек Джумабеков в свою очередь подчеркнул, что необходимо поддержать пчеловодов, так как отрасль может приносить государству большой доход.

С просьбой прокомментировать происшедший диалог мы обратились к известному не только в нашей стране, но и за рубежом специалисту этой сладкой отрасли, президенту Союза пчеловодов КР Казиму Каракетову.

Почему у нас так мало стало пасечников?

- Мой уважаемый коллега сообщил неверные цифры. Наверное, в их ассоциации действительно 79 предприятий. Как говорится, не проверял - не знаю. Но, по моим данным, в республике разведением пчел занимаются 3 тысячи человек, только в нашем союзе более 800 пасечников, и меда производится гораздо больше. Во времена СССР насчитывалось только в Бишкеке 10 тысяч пчеловодов.

Выходит, у вас нет контактов с аналогичными организациями отрасли?

- Здесь важно другое: все мы стараемся как можно больше добыть меда, что ведет в конечном итоге к улучшению материального состояния пчеловодов, укреплению авторитета Кыргызстана на международной арене.

Вы сказали, что в старые времена производством меда занималось гораздо больше людей, чем сейчас. Почему же пасечников стало меньше?

- Одних уж нет, а те далече... Но должен отметить, что и раньше в республике пчеловодству уделялось не очень большое внимание. Пасечники действовали самостоятельно, полагаясь только на свой опыт и силы. Не проводились обучающие курсы, никто не предоставлял пчеловодам кредиты. И тем не менее кыргызский мед уже тогда пользовался спросом почти во всех республиках Советского Союза. Наш продукт экологически чистый, полезный и вкусный.

А после 1991 года...

- ...после 91–го пасечники не знали, кому продать свой урожай. Возникли государственные границы, появились таможенные сборы. В Кыргызстан бурным потоком хлынул импортный мед. Наш сладкий продукт пчеловоды в буквальном смысле слова стали выливать в землю: выкапывали ямы, стелили на дно полиэтиленовую пленку, сверху забрасывали грунтом и ждали неизвестно чего.

А что, нельзя было заливать мед во фляги?

- Они в те времена были далеко не у всех пасечников. Спас ситуацию бывший мэр Москвы Юрий Лужков! В середине 90–х годов он приехал в Бишкек, и мы ему дали попробовать кыргызский мед. Юрий Михайлович был уже тогда опытным пчеловодом, он сразу оценил все достоинства нашего сладкого продукта и сделал все возможное для его экспорта в столицу Российской Федерации. После этого пчеловодство Кыргызстана понемногу стало оживать.

Кто пришел на смену старым пчеловодам?

- В основном сельские жители. Они поняли, что пчеловодство может приносить солидные прибыли, и стали заниматься этим бизнесом. Далеко не у всех получается, но все же сотни сельчан успешно освоили эту науку.

Что за это время сделано Союзом пчеловодов Кыргызстана?

- Кыргызстанский мед по достоинству оценен за рубежом, сегодня поставляем его в 30 стран. Мы получили на конгрессах Всемирной федерации пчеловодческих ассоциаций Апимондия в разные годы 43 награды, а Союзу пчеловодов КР в 2013 - 2015 годах были вручены Гран–при как лучшей организации этой отрасли. Приятно, когда наш труд оценивают очень высоко.

Ура!

- Радоваться рано. Нам еще нужно проводить огромную работу по продвижению кыргызстанского меда на мировые рынки. Такие страны, как Китай, Вьетнам, Украина, Турция, Мексика, Аргентина, экспортируют сладкий продукт сотнями тысяч тонн. Наш мед за рубежом пока не очень заметен, хотя, повторюсь, он по своим вкусовым и целебным свойствам лучше многих зарубежных аналогов.

Почему не заметен?

- Потому что мы поставляем его ничтожно мало. Доля кыргызстанского меда на мировом рынке меньше одного процента.

Грустная цифра. И что нужно сделать для бурного развития отрасли в нашей стране?

- Прежде всего - заняться обучением кадров. Ведь в пчеловодстве есть свои технологии по уходу за нашими жужжащими трудягами. О пчеле нужно заботиться весь год, а не только летом. Убежден, далеко не все пасечники знают, как нужно правильно организовать зимовку пчел, подготовить их весной к сбору меда, выбрать идеальное место для пасеки, правильно проводить медосбор. Приобретение пчелосемей - отдельная, очень сложная наука. Ее осваивают далеко не все. Я обозначил лишь малую толику вопросов, которые должен знать, как таблицу умножения, каждый пчеловод.

И где же должен осваивать человек эту науку?

- В нашем союзе для пчеловодов регулярно проводятся обучающие тренинги. Я сам провожу курсы не только в Кыргызстане, но и за рубежом. На качество лекций еще никто не обижался. Мои ученики в Казахстане уже сами проводят обучающие занятия с местными пчеловодами. Одним словом, за своих подшефных я спокоен. Но ведь в других пчеловодческих объединениях нашей страны таких занятий нет, а меня почему–то на них не приглашают. Не приезжают к нам и зарубежные эксперты.

Выходит, вы, пчеловоды, разобщены?

- Каждый из нас решает свои задачи.

Финансовую помощь от государства получаете?

- О чем вы! Кредиты, и те нам только снятся. По идее государство должно быть в курсе всех наших проблем и стараться помочь разрешить их, но на деле все происходит по–другому.

Приведите пример

- Согласно недавно принятому Закону "О пастбищах", пасечники могут бесплатно располагаться на полях фермеров в течение месяца. Иногда эти требования выполняются, но во многих случаях с пчеловодов сразу требуют оплату. Особенно усердствуют в этом плане жайыт (пастбищные) комитеты, да и айыл окмоту далеко не ушли. А еще есть странные люди в селах, которые видят в нас, пчеловодах, своих врагов. Без объяснения причин они требуют убраться с их территории. Во время переезда пасек чрезмерно усердствуют гаишники, придираются к каждой мелочи.

Странные люди! Пчела опыляет многие сельхозкультуры, что приводит в конечном итоге к повышению урожайности. За рубежом пчеловодам фермеры, наоборот, доплачивают за то, чтобы пасеки стояли рядом с их полями. Это общемировая практика. У нас все делается наоборот. Почему - не знаю.

Нужен закон, охраняющий права пчеловодов?

- Достаточно постановлений правительства, в которых бы четко предписывалось жайыт комитетам и айыл окмоту не препятствовать работе пчеловодов, запрещалась бы практика поборов, далеко не всегда законных. То же самое касается и работников Госавтоинспекции. Вместо взимания штрафов они бы лучше сопровождали нас к пасекам.

И в заключение: нам часто звонят фермеры с Алтая и просят привезти пасеки для опыления их полей. Я отказываю друзьям, потому что наши специалисты после таких командировок, как правило, домой уже не возвращаются. А для нас каждый опытный пчеловод - на вес золота.

Вот в начале 90–х годов, когда премьер–министром был Апас Джумагулов, нам жилось легче. Этот человек понимал значение пчеловодства для экономики, а потому запрещал местным властям устраивать бепредел. Но потом все вернулось на круги своя.

Бюджет любого государства может получать немало средств при грамотном развитии пчеловодства. Поэтому мы, пчеловоды, просим оказать нам только правовую поддержку. А дальше мы уж сами как–нибудь...