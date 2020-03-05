"Плавание в Кыргызстане переживает пору очередного ренессанса"

Прошедший на прошлой неделе в столичном бассейне "Дельфин" чемпионат Кыргызстана по плаванию наглядно доказал, что в нашей стране все больше талантливых мастеров голубых дорожек.

Продолжает радовать своих тренеров и болельщиков 17–летняя Екатерина Рогожникова. Она уже года два, если не больше, успешно выступает на международных соревнованиях, побеждая иногда даже взрослых соперниц. Так, недавно, на крупном турнире в Алматы, Катя завоевала 7(!) золотых медалей, отчего пловцы из Казахстана и других стран от души аплодировали ей.

А на завершившемся чемпионате Рогожникова завоевала уже 9 золотых медалей. Причем в заплыве на 50 метров баттерфляем Катя обновила рекорд республики. Ее время на этой дистанции 28,88 секунды.

Она рассказала журналистам, что в скором времени собирается принять участие в лицензионных предолимпийских соревнованиях. Но даже если спортсменке не удастся получить заветную путевку в Токио - не беда. Через четыре года она, повзрослевшая, точно будет участвовать на Играх–2024 в Париже. Во всяком случае потенциал у Рогожниковой для этого есть.

Отлично выступили в прошедшем чемпионате страны и другие наши пловчихи: Анастасия Филина, а также Элизабет Палмер и Джессика Палмер. Настя в чемпионате завоевала три "золота", а сестренки Палмер - по две награды высшей пробы. Даже если сестрички покинут нашу страну, пусть в таком случае успешно завоевывают медали и в составе других сборных. Будем вспоминать этих талантливых спортсменок и гордиться, что когда–то они выступали за Кыргызстан.

В состязании мужчин соперничество было еще острее. По четыре золотые медали в разных заплывах завоевали Владислав Шулико и Рамазан Омаров. Всем любителям спорта известно, что сейчас лидером сборной Кыргызстана стал Денис Петрашов, который уже завоевал путевку в Токио (Денис в эти дни участвует в крупном турнире в Братиславе), но вот Владислав Шулико и Рамазан Омаров через год–другой тоже, без всякого сомнения, станут спортсменами высокого международного уровня. Во всяком случае их нынешние результаты укрепляют надежду. И вот подтверждение сказанному: на чемпионате Владислав Шулико обновил два рекорда республики - в заплывах на 50 и 100 метров брассом.

Две медали высшей пробы в чемпионате страны завоевал Тенгиз Тюбеев, за которым уже также очень пристально наблюдают тренеры нашей сборной.

В турнире отличились также Асылбек Усенканов, Артем Иванов, Батыр Курманалиев, Рамазан Тайматов, Билал Ахунбаев и Владимир Лифинцев. И все эти ребята показали для своего возраста весьма впечатляющие результаты.

Однозначно, плавание в Кыргызстане переживает пору очередного ренессанса. Сейчас с молодежью работают талантливые наставники - Александр Заворинский, Татьяна Синегорская, Юрий Захаров, Роза Бикинина и другие специалисты. Кстати, Бикинина открыла секции плавания в бассейне одного из домов отдыха Иссык–Кульской области. У нее занимаются сельские мальчишки, которые сильны не по годам, и многие из них очень талантливы.

Но одно обстоятельство - отсутствие 50–метрового плавательного бассейна в стране - сильно огорчает. Спортивные власти страны уже не одно десятилетие грозятся реставрировать плавательную ванну в столичном Дворце спорта. Но пока там сухо...