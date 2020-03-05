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В Кыргызстане ограничили проведение массовых мероприятий

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- Екатерина Улитина
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Правительство рекомендует гражданам ограничить проведение культурно-массовых мероприятий с участием большого количества людей. Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам очередного заседания Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

"Согласно рекомендации Министерства здравоохранения в республике отменены мероприятия с участием большего количества людей, которые были запланированы на ближайшее время. С данной рекомендацией ознакомлены все руководители органов местного самоуправления", - говорится в сообщении пресс-службы.

Одновременно, правительство просит граждан "не будоражить народ своими безответственными заявлениями о наличии коронавируса в Кыргызской Республике". По данным государственных органов в республике нет ни одного подтвержденного случая заболевания COVID-19.

Кроме того, на заседании штаба обсудили меры по улучшению организации мероприятий для выявления заболевания и помещения прибывших из стран, где идет эпидемия, в карантин.


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URL: https://www.vb.kg/385934
Теги:
здравоохранение, митинг, правительство, эпидемия, Кыргызстан
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