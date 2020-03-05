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Сообщник Мухтара Аблязова скрывался под кыргызским паспортом

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- Екатерина Улитина
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Бывший управляющий директор АО "БТА Банк" Рустам Ибрагимов 4 марта экстрадирован в Казахстан. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Казахстана.

По данным ведомства, Ибрагимов разыскивался за хищение активов "БТА Банка" на сумму 250 миллионов долларов, совершенное совместно с членами организованной преступной группы Мухтара Аблязова.

Он скрывался от следствия на территории ОАЭ, используя поддельный паспорт гражданина Кыргызстана.

Ибрагимова задержали в ходе совместной операции арабских, казахских и кыргызских правоохранительных органов.

В настоящее время Ибрагимов водворен в следственный изолятор Алматы.


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URL: https://www.vb.kg/385935
Теги:
Казахстан, ОАЭ, паспорт, хищение, Мухтар Аблязов
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