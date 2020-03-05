Сообщник Мухтара Аблязова скрывался под кыргызским паспортом

Бывший управляющий директор АО "БТА Банк" Рустам Ибрагимов 4 марта экстрадирован в Казахстан. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Казахстана.

По данным ведомства, Ибрагимов разыскивался за хищение активов "БТА Банка" на сумму 250 миллионов долларов, совершенное совместно с членами организованной преступной группы Мухтара Аблязова.

Он скрывался от следствия на территории ОАЭ, используя поддельный паспорт гражданина Кыргызстана.

Ибрагимова задержали в ходе совместной операции арабских, казахских и кыргызских правоохранительных органов.

В настоящее время Ибрагимов водворен в следственный изолятор Алматы.