В Кыргызстане акимов и мэров обязали встречаться с молодежью

Начиная с нынешнего года, все акимы, мэры городов Кыргызстана обязаны раз в год встречаться с молодыми людьми для решения их различных проблем. Об этом заявил на встрече с журналистами заместитель директора Государственного агентства по молодежной политике, физической культуре и спорту Мирлан Парханов.

Как известно, продолжил он, в конце прошлого года, правительство утвердило Концепцию молодежной политики на 2020 - 2030 годы. В ней разработаны четкие меры по поддержке подрастающего поколения. В частности, подразумевается оказывать помощь начинающим бизнесменам, обучение их основам предпринимательства. "Большое внимание, - подчеркнул далее Парханов, - будет уделено укреплению дружбы между молодыми представителями различных национальностей, проживающих на территории Кыргызстана.

"Мы будем также вместе с молодежными организациями нашей страны, - сообщил замдиректора Госагентства, - разрабатывать конкретные меры по противодействию экстремизму, формированию основ здорового образа жизни, и в конечном итоге, по самореализации молодых людей."