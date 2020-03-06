Исаку Кочкорбаеву 130 лет! Удастся ли восстановить его наследие?

В нынешнем году исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося организатора разведения чистопородных лошадей Героя Социалистического Труда Исака Кочкорбаева (1890–1966). В честь этой даты предлагается возродить–организовать "Кочкорбаевскую международную конную выставку–ярмарку на Великом Шелковом пути". Инициаторы ренессанса - экономисты академик Турар Койчуев и член–корреспондент НАН КР Ахматбек Исанов и историк профессор Зайнидин Курманов, они сообщили "ВБ" много интересного.

Чистокровные тайны колхоза "Кенеш"

Кочкорбаев много лет был председателем колхоза "Кенеш" в нынешнем Ысык–Атинском районе. Гордостью "Кенеша" были чистокровные лошади английской породы. Как же английские скакуны попали в "Кенеш"?

Сохранились исторические свидетельства, что древнее село Кенеш было местом, где останавились "у колодца" караваны на Великом Шелковом пути. Рядом с тем колодцем сейчас дом–музей Исака Кочкорбаева. "Место у колодца" и в древности, и в начале XX века считалось удобным для отдыха, передачи новостей и обмена товарами.

Практика не столь давнего времени: именно здесь купцы обменивали чистокровную лошадь английской породы на выносливую кыргызскую лошадь и на другие товары! Так, в 1920–м (ровно 100 лет назад!) именно здесь и именно Кочкорбаев обменял своего кыргызского коня–иноходца и урожай пшеницы, выращенной на собственном земельном наделе, на чистокровного жеребца английской породы. С этого исторического обмена и пошла потом слава колхоза "Кенеш".

В 1938–м году за успешное выполнение–перевыполнение производственных планов колхоз, руководимый Кочкорбаевым, на республиканском совещании передовиков животноводства был премирован чистокровным английским жеребцом.

А в 1939–м году для конефермы приобрели английских и русско–американских производителей скаковых и рысистых пород. Тогда же купили жеребца по кличке Привет - внука знаменитого американского рысака–рекордсмена Боба–Дугласа и еще трех полукровных английских рысаков с кличками Бейрут, Пират и Гарем. Купили и двух чистокровных жеребцов английской породы - Шамала и Левая.

Кочкорбаевцы вели усешную селекционную работу, скрещивали кыргызскую кобылу с жеребцом английской породы, получали более крупную и выносливую кыргызско–английскую лошадь.

По заслугам и честь: в 1939–м колхоз "Кенеш" завоевал почетное право участвовать во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. Там колхозная конеферма была награждена мотоциклом и денежной премией, а старший брат Исака, завконефермой Сыдык, получил большую серебряную медаль ВСХВ и Почетную грамоту.

По Берлину на его скакунах

Предвоенной весной 41–го Михаил Калинин вручил Исаку Кочкорбаеву орден Ленина - "за самоотверженный труд и выдающиеся успехи колхоза в развитии коневодства".

Накануне Великой Отечественной военком республики Иван Панфилов часто бывал в кочкорбаевском колхозе, подбирал для Красной Армии лошадей. Генерал Панфилов, его жена Мария Ивановна и дочка Валентина в выходные дни часто приезжали в "Кенеш" на тренировочную конюшню и катались на лошадях, бывали в гостях у Кочкорбаева, в общем, дружили семьями.

И формирование Панфиловской дивизии тоже частично проходило прямо в большом колхозном клубе, 500 жителей Кенеша и окрестностей ушли на фронт, вернулись далеко не все.

Главной задачей кочкорбаевского колхоза была поставка лошадей для фронта, но и другие задачи успешно выполнялись. Что называется, отрывали от себя: кенешцы отдали на нужды обороны четыре автомашины, мотоцикл и 10 повозок с упряжью. С приближением суровой зимы труженики колхоза собрали для бойцов Красной Армии 47 теплых одеял, 40 пар валенок, больше 20 ватных фуфаек, тулупов и полушубков, 420 пар варежек, 300 пар шерстяных носков, много шапок–ушанок, овчину, кожу, постельное белье и много еще чего.

В тяжелейшем феврале 42–го Исак Кочкорбаев был в составе группы сопровождения целого эшелона подарков на фронт. Кочкорбаева на фронте наградили именным оружием - пистолетом, после войны этот "ствол", конечно, заставили сдать - "не положено!".

Летом 1942 года труженики колхоза во главе с вооруженным фронтовым пистолетом председателем Кочкорбаевым организовали шефство всей республики над гвардейским корпусом, в состав которого входила 8–я гвардейская дивизия имени Панфилова. Для своих подшефных кенешцы перечислили каждый по три трудодня, передали 25 лошадей, 50 баранов, десятки свиней, отгрузили и часть собранного урожая овощей и фруктов. За годы войны колхозники "Кенеша" внесли в фонд обороны только деньгами 39 тысяч 500 рублей и подписались на военный заем на 157 тысяч 582 рубля. Из личных сбережений колхозники отчислили оплату почти за полторы тысячи трудодней.

Вот типичная заметка газеты "Советская Киргизия" за 20 ноября 1941 года, это в разгар кровопролитных боев панфиловцев на подступах к Москве. Сообщается, что колхоз "Кенеш" во главе с Исаком Кочкорбаевым еще раз дает Красной Армии 55 лошадей с полным кавалерийским снаряжением.

Всего за годы войны колхоз "Кенеш" передал на фронт 450 верховых кыргызских лошадей, они показали незаурядную выносливость, прошли с боями до Берлина.

Буденновский завет

Посетившим Кыргызстан первым военным в маршальских погонах стал в 1948–м знаменитый военачальник Семен Буденный. Должности у него тогда были необычные: командующий кавалерией Советской Армии и одновременно заместитель министра сельского хозяйства СССР по коневодству. И главной целью его визита в Кыргызстан был именно конеколхоз "Кенеш".

Как давний знаток конного дела, Буденный тогда отметил влияние уникальных кыргызстанских природно–климатического условий на успешное разведение выносливых лошадей. Маршал высоко оценил превосходные ездовые качества и исключительную выносливость посланных на фронт 450 кыргызских лошадей и горячо благодарил коневодов "Кенеша".

Буденный тогда подарил колхозу двух чистокровных жеребцов донской породы с кличками Жосир и Зофир.

Этих Жосира и Зофира кочкорбаевцы скрещивали с кобылами англо–кыргызской породы, увеличивали "английский элемент". Вскоре смогли доложить Буденному в Москву, что вывели новую уникальную, крупную, выносливую и резвую породу, которую так и назвали... буденновская! Это были крупные, сильные, резвые и очень выносливые лошади.

Правда, с развенчанием культа личности Сталина померк и мини–культ его сподвижника Буденного, так что породу срочно переименовали в новокыргызскую. Кыргызский НИИ животноводства в апреле 1954–го так и объявил, что, изучив опыт и практику коневодов колхоза "Кенеш" и распространив их в другие хозяйства, признается выведение породы лошадей "новокыргызская".

В 50–х годах на конеферме, созданной Кочкорбаевым, было 500 голов чистокровных лошадей английской и новокыргызской породы и более 2 тысяч кыргызской породы. Молодняк выращивался на продажу, перспективные лошади готовились к скачкам, конноспортивным играм. Среди них особенно отличались лошади новокыргызской породы Гурзив, Туран, Орел, Баркбай.

В середине прошлого века кочкорбаевские лошади стали достопримечательностью всей республики. В те годы гостями конеколхоза–миллионера "Кенеш" были член Верховного суда США Уильям Дуглас и его тогдашний помощник, будущий сенатор Роберт Кеннеди, делегация Венгрии во главе с Яношем Кадром. Все они восхищались сказочными скакунами.

...Как утверждают специалисты, после хрущевско–брежневско– усубалиевского свертывания конных программ чистопородных представителей этой уникальной новокыргызской породы практически не осталось. Удастся ли восстановить это замечательное наследие Кочкорбаева? Ответ и должна дать международная конная ярмарка, организуемая в честь его юбилея.