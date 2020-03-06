Памяти основателя фехтования в Кыргызстане Владимира Баева

В начале марта в Бишкеке пройдет турнир, посвященный памяти ветерана Великой Отечественной войны - 14–кратного чемпиона Кыргызстана по фехтованию, авторитетного спортивного функционера республики Владимира Баева. А сегодня мы напомним о нем нашим читателям.

Время в стихах

Таких людей, как Баев, сейчас уже не встретишь. Он сумел развить спорт на юге страны в далекие 50–е годы, стал одним из основателей фехтования в Кыргызстане, а в начале 70–х годов успешно трудился на посту председателя Фрунзенского спорткомитета. Под руководством Баева сборные столицы на спартакиадах Кыргызстана становились недосягаемыми для команд из других регионов.

Горжусь, что был знаком с Баевым. Владимир Степанович каждого заряжал оптимизмом, верой в скорые перемены к лучшему.

Помню, однажды с отчаянием спросил ветерана:

- Как нужно реформировать наш спорт? Говорим об этом постоянно, а никаких изменений не происходит.

Ответ Баева удивил простотой:

- Нужно развивать в первую очередь массовый спорт среди взрослых и детей. Только так можно найти таланты, а вывести их на международную арену уже несложно. Толковые тренеры у нас еще есть.

Свое мнение было у Баева и насчет профессионализма наших спортивных чиновников. Ведь дилетантство многих из них губительно действует на подготовку талантливой молодежи.

И здесь Владимир Степанович объяснился предельно ясно:

- Сначала всех специалистов нужно учить уму–разуму в детских спортсекциях при домоуправлениях, потом приглашать на работу в СДЮШОР, самых способных - в районные спорткомитеты. И так далее. А то иной раз смешно получается. Знавал я одного чиновника, который пятиборье путал с комплексом ГТО. Того чиновника кто–то нам сверху по знакомству направил.

В одну из последних встреч, накануне Дня Победы, Владимир Степанович прочитал мне собственные стихи.

Улыбнувшись Победе устало,

Мы вернулись - тверды и чисты.

Пол–Европы из пепла восстало,

И взошли золотые цветы.

Наверное, эти строчки не самого высокого поэтического уровня. Но согласитесь, настроение победивших фронтовиков выражено с большой искренностью.

Сменил штык на шпагу

Говорят, что ветераны войны не очень любили рассказывать о боях, в которых участвовали. Фронтовиков понять можно: кровь погибших друзей, стоны раненых, ночевки в промерзших окопах - вспоминать эти ужасы хотел далеко не каждый. А вот гвардии сержант фронтовой разведки Владимир Баев, наоборот, прямо говорил молодежи о том, что видел и испытал.

- Мы своими воспоминаниями должны закалять дух современных парней и девчат, - считал Баев.

Однажды он вместе со своими товарищами добыл "языка". Молоденький лейтенант на немецком языке умолял отпустить его, плакал. Но солдаты не имели права это сделать.

В Сталинграде Баев своими глазами видел, как раненый танкист в смертельных судорогах в пытался найти оторванную снарядом ногу.

Приходилось ветерану и стрелять во врага в упор. Дело было уже в Италии. Советские разведчики помогали выйти из окружения местным коммунистам и потому к вражескому оцеплению должны были подкрасться незаметно.

- Видели бы вы глаза фашиста, застреленного мной. Они были полны ужаса и страха, - вспоминал Баев.

Весной 1945 года война для гвардии сержанта Владимира Баева не закончилась. Их часть перебросили из Германии на Дальний Восток. Они еще не вступили в бой, как говорили раньше, с японскими милитаристами, а на одном из учений Баев получил ранение в ногу. Пришлось месяц проваляться в госпитале.

Дело шло к выписке, к раненому сержанту Баеву прибежал командир роты и приказал через месяц выступить на Спартакиаде дивизии по легкой атлетике.

- Ты у нас всю войну в роте считался самым быстрым. Будешь защищать честь родного подразделения, - заявил отец– командир.

Возражать ему было бесполезно. Ротный за непослушание мог запросто отправить на "губу".

Сначала сержант Баев проходил дистанцию на костылях, потом отбросил их и стал двигаться самостоятельно, через пару недель преодолевал 100–метровку уже легкой трусцой, а к концу третьей недели тренировок включал скорость. В итоге через месяц Владимир Баев получил на дивизионной Спартакиаде золотую медаль.

Ничего неожиданного не было в том, что вскоре Баев стал заниматься фехтованием. В армии он охотно участвовал в турнирах по штыковым боям, но вскоре их запретили: Пришлось разведчику переквалифицироваться в фехтовальщики.

Спортивная целина

Демобилизованный Владимир Баев легко поступил в знаменитый Ленинградский институт физической культуры и спорта имени Лесгафта и попал по распределению в неведомый ему город Фрунзе. Здесь ему предстояло развивать фехтование. Но дипломированный тренер вскоре понял, что в столице спорт и без него развивается успешно. А он хотел начать работу, как говорится, с чистого листа. Упрашивать начальство Баеву долго не пришлось. Его отправили поднимать спортивную целину в далекую Джалал–Абадскую область.

Ее жители в то время о спорте имели смутное представление. Приезжий специалист даже не сразу нашел стадион. Футбольное поле давно заросло кураем, скамейки для зрителей покосились.

Уже на третий день после прибытия в Джалал–Абад Владимир Степанович предложил местному руководству построить стадион методом ашара. И уже через полгода на городской спортивной арене стали проводиться состязания по легкой атлетике, футболу, комплексу ГТО, волейболу и баскетболу. Спортивные дела пошли веселее, когда в город стали приезжать выпускники российских спортивных вузов. Это Баев бомбил телеграммами республиканское начальство с просьбами прислать к нему специалистов по разным дисциплинам.

Сам председатель городского спорткомитета вел несколько секций по фехтованию и в то же время охотно участвовал в турнирах со шпагой в руках. Он приезжал во Фрунзе из своего Джалал–Абада и легко побеждал матерых соперников. Затем в течение нескольких лет Владимир Баев даже руководил сборной республики по фехтованию. И все это делал, не отвлекаясь от повседневных дел в Джалал–Абадском спорткомитете.

- Молод тогда был, - вспоминал в беседах с корреспондентом "ВБ" Владимир Степанович, - горы мог свернуть. И ведь сворачивал!

В конце 60–х годов Баев был переведен на ответственную работу - в республиканский спорткомитет. По поручению тогдашнего его председателя Долена Омурзакова он и его коллеги разработали программу развития физкультуры и спорта в Кыргызстане на 1965 - 1970 годы. Этот документ состоял из 100 пунктов. И все они были выполнены.

Люди старшего возраста прекрасно помнят, как все старались победить на школьных соревнованиях, которые назывались "И ты можешь стать олимпийцем". Эти состязания проходили по 12 видам спорта! Этот опыт Омурзакова и Баева по развитию массового спорта был потом распространен во всех республиках Советского Союза.

Победить боссов

В конце 70–х годов партийное руководство республики решило снести городской стадион и возвести на его месте Дом правительства. Баев тогда работал председателем столичного спорткомитета и был категорически против этой затеи. Он писал письма лично товарищу Усубалиеву, в Спорткомитет СССР и даже Совет министров Советского Союза, но ничего не помогало. И тогда Баев вместе со своими сотрудниками встали живой стеной перед приехавшими на стадион экскаваторами.

Вмиг примчались милицейские машины, черные "Волги" сотрудников КГБ. Баев показал людям в погонах и в штатском текст постановления Совета министров СССР, в котором запрещалось сносить спортивные объекты без предоставления атлетам новых спортивных баз. В итоге власти пошли на попятную! Нет, любимый горожанами стадион они снесли, но вместо него возвели Дворец спорта.

А еще по инициативе Владимира Баева депутаты Фрунзенского горсовета вынесли решение - не принимать в эксплуатацию жилые дома без строительства рядом с ними спортивных площадок.

Многое сделал фронтовик Баев и для развития большого спорта в нашем городе. Во Фрунзе стал проводиться легкоатлетический турнир, посвященный памяти героя гражданской войны Якова Логвиненко. Эти состязания иногда даже называли малым чемпионатом Советского Союза.

Баев сумел добиться проведения в нашем городе и Всесоюзного турнира по фехтованию "Жемчужина Ала–Тоо". Во Фрунзе за золотые медали этих состязаний боролись самые лучшие фехтовальщики некогда огромной страны.

А каждые выходные в нашем городе проводилось более десяти крупных состязаний для детей и взрослых.

В 1985 году Владимир Степанович Баев ушел на заслуженный отдых. Ветры перестройки оставили не у дел этого еще полного энергии человека. Он не обижался на чиновников, отправивших его в отставку. По крайней мере, делал вид, что не обижается. Всем говорил: "Законы надо уважать". И почему–то никому из новоявленных чиновников не приходило в голову спросить у Баева совета по развитию спорта в стране, приобщению молодежи к здоровому образу жизни. Его звали только на торжества, посвященные какой–нибудь знаменательной дате. Но разве это было достаточно энергичному ветерану?

Мемориал Владимира Баева, который хочет провести президент Федерации фехтования Османжан Касымов, должен быть масштабным. На него хорошо бы пригласить спортсменов из соседних государств. И не стоит организовывать эти состязания в тесном спортзале, расположенном рядом с Орто–Сайским рынком. Владимир Степанович заслуживает большего.

Кстати

И стадиону в Джалал–Абаде необходимо присвоить имя Владимира Баева. Ведь именно он возродил его почти что 70 лет назад. Если мы не будем помнить прошлое, то можем остаться без будущего.