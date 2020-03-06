В Бишкекском ЦОНе у женщины потребовали справку на родинку

В Кыргызстане бывают случаи словно списанные из произведений поклонников абсурдизма. Такая история произошла в Центре обслуживания населения Ленинского района.

Одна горожанка зашла на сайт Государственной регистрационной службы, чтобы узнать, какие документы нужны для замены паспорта, и удостовериться, собрали ли их все. Но этого оказалось недостаточно, чтобы ей оформили ID–карту.

"Я прошла все инстанции, отстояла все очереди, сделала фотографии. Когда документы уже должны были забрать на изготовление паспорта, оператор вдруг спросила, делала ли я какие–либо пластические операции. Я ответила, что нет. Далее специалист показала, что на фотографии в действующем паспорте у меня была родинка на подбородке, а теперь ее нет. Я подтвердила, что удалила небольшую родинку на подбородке. Она была практически незаметная, лицо мое из–за этого не изменилось", - рассказала девушка.

Но именно это стало поводом для отказа в обработке документов. Бишкекчанке сказали, чтобы она принесла справку от косметолога о том, что действительно удаляла родинку.

"Мне сказали, что, конечно, могут отправить документы, как есть, однако их все равно вернут и заставят принести эту справку. При этом нигде не сказано, что, оказывается, есть такое требование. Ни на сайте ГРС, ни в самом ЦОН об этом ни слова. Неужели нельзя сразу предупреждать людей?" - возмутилась она.

В Государственной регистрационной службе ответили, что требование оператора вполне законное. В ведомстве установлена специальная программа, которая проверяет фотографии.

"При любом изменении черт лица, в том числе и удалении родинки, система покажет, что нынешнее фото отличается от того, что было в прошлые годы. Чтобы документы были обработаны корректно, нужно вмешательство оператора. Он должен вручную ввести информацию о том, что были какие–то изменения. Однако для начала они должны удостовериться в правдивости слов человека. Объяснить, на основании чего в систему внесены правки", - рассказали в ГРС.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что все операторы ЦОН работают на основании инструкции о порядке приема и выдачи документов. Но в этой инструкции никаких требований о предоставлении справок при проведении пластических операций нет.

Однако есть правило, что при поступлении анкеты–заявления и сканированных документов на предприятии–изготовителе производится дополнительная проверка на предмет соответствия сведений. Если они не совпадают с информацией в ЕГРН, документы возвращают.

Остается только удивляться, как при такой изощренной и многоходовой системе контроля по земле гуляет так много кыргызских паспортов, в которых личности не соответствуют именам, и наоборот.