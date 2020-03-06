Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкекском ЦОНе у женщины потребовали справку на родинку

605  1
- Азамат Касыбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане бывают случаи словно списанные из произведений поклонников абсурдизма. Такая история произошла в Центре обслуживания населения Ленинского района.

Одна горожанка зашла на сайт Государственной регистрационной службы, чтобы узнать, какие документы нужны для замены паспорта, и удостовериться, собрали ли их все. Но этого оказалось недостаточно, чтобы ей оформили ID–карту.

"Я прошла все инстанции, отстояла все очереди, сделала фотографии. Когда документы уже должны были забрать на изготовление паспорта, оператор вдруг спросила, делала ли я какие–либо пластические операции. Я ответила, что нет. Далее специалист показала, что на фотографии в действующем паспорте у меня была родинка на подбородке, а теперь ее нет. Я подтвердила, что удалила небольшую родинку на подбородке. Она была практически незаметная, лицо мое из–за этого не изменилось", - рассказала девушка.

Но именно это стало поводом для отказа в обработке документов. Бишкекчанке сказали, чтобы она принесла справку от косметолога о том, что действительно удаляла родинку.

"Мне сказали, что, конечно, могут отправить документы, как есть, однако их все равно вернут и заставят принести эту справку. При этом нигде не сказано, что, оказывается, есть такое требование. Ни на сайте ГРС, ни в самом ЦОН об этом ни слова. Неужели нельзя сразу предупреждать людей?" - возмутилась она.

В Государственной регистрационной службе ответили, что требование оператора вполне законное. В ведомстве установлена специальная программа, которая проверяет фотографии.

"При любом изменении черт лица, в том числе и удалении родинки, система покажет, что нынешнее фото отличается от того, что было в прошлые годы. Чтобы документы были обработаны корректно, нужно вмешательство оператора. Он должен вручную ввести информацию о том, что были какие–то изменения. Однако для начала они должны удостовериться в правдивости слов человека. Объяснить, на основании чего в систему внесены правки", - рассказали в ГРС.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что все операторы ЦОН работают на основании инструкции о порядке приема и выдачи документов. Но в этой инструкции никаких требований о предоставлении справок при проведении пластических операций нет.

Однако есть правило, что при поступлении анкеты–заявления и сканированных документов на предприятии–изготовителе производится дополнительная проверка на предмет соответствия сведений. Если они не совпадают с информацией в ЕГРН, документы возвращают.

Остается только удивляться, как при такой изощренной и многоходовой системе контроля по земле гуляет так много кыргызских паспортов, в которых личности не соответствуют именам, и наоборот.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385958
Теги:
Ленинский район, паспорт, Бишкек, Кыргызстан, ЦОН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
Цонбаши
06.03.2020, 11:26

по земле гуляет так много кыргызских паспортов, в которых личности не соответствуют именам, и наоборот.

Таких личностей не жалко если у них начнутся проблемы при проверке документов правоохранителями каких либо стран, а вот за законопослушных граждан будет обидно в таких случаях

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  