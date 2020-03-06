Страны ЕАЭС усиливают противодействие коронавирусу

Главные государственные санитарные врачи стран ЕАЭС усиливают профилактику коронавирусной инфекции. Реализация необходимых противоэпидемических мероприятий рассмотрена на очередном заседании в Москве Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств Союза.

К обсуждению были приглашены также представители Узбекистана и Таджикистана – стран, не входящих в ЕАЭС, в котором сегодня состоят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Участники заседания обсудили текущую ситуацию в государствах Союза, связанную с выявленными случаями заболевания, мерами, препятствующими ввозу и распространение новой опасной инфекции. И подчеркнули важность обмена информацией о транзитных пассажирах или лицах, контактировавших с заболевшими.

Учитывая глобальное распространение новой коронавирусной инфекции (случаи заболевания выявлены в 63 странах мира), председатель Совета руководителей, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила важность пересмотра тактики действий. И проинформировала, что на территории России в дополнение к уже принимаемым мерам усиливается контроль за лицами, которые обращаются за помощью в медицинские учреждения с симптомами ОРВИ и находятся в зоне риска.

Как сообщал ранее Роспотребнадзор, он передает странам ЕАЭС и СНГ, в том числе Кыргызстану, препараты для диагностики коронавируса.

Это - средства лабораторной диагностики, разработанные федеральным бюджетным учреждением науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

"Взаимодействие в области противодействия эпидемиям, включая безвозмездную поставку современных средств диагностики и профилактики инфекций, вносит существенный вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиту здоровья населения на евразийском пространстве", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Тем временем, в Москве со вчерашнего дня введен режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса. Этот режим, по словам мэра столицы Сергея Собянина, вводится для городских служб - амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта. Речь идет об усилении профилактического контроля и контроля за гражданами, "прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции".