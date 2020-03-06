Судьи Верховного суда зачитали... стихи в честь 8 марта (видео)

Судьи Верховного суда поздравили женщин с 8 марта стихами. Пресс-служба ВС КР распространила предпраздничный видеоролик.

Также представительниц прекрасной половины человечества поздравила председатель Верховного суда КР.

"Уважаемые матери, сестры и дочери, примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником – Международным женским днём 8 марта! Все самое доброе и светлое на Земле связано с женщиной: понимание и поддержка, тепло домашнего очага, улыбки детей. Пусть вас окружает тепло сердец, забота близких, сбываются все ваши надежды и мечты, и каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой!", - цитируют Гульбару Калиеву в пресс-службе.