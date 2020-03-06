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"Мы за принципы демократии". В мэрии прокомментировали запрет на митинги

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- Екатерина Улитина
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"Мы придерживаемся демократических принципов. Единственная причина для введения временных ограничений - это распоряжение правительства, направленное на то, чтобы не допустить распространения коронавируса в Кыргызстане". Об этом VB.KG заявил глава аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев, комментируя требование столичных властей через суды запретить проведение митингов и других культурно-массовых мероприятий.

- Мы придерживаемся демократических принципов, однако в некоторых случаях ограничения необходимы. В той же Европе есть немало ограничений. Сегодня, единственная причина для ограничения массовых собраний в Бишкеке - это опасность распространения эпидемии коронавируса, - прокомментировал Балбак Тулобаев.

При этом он отметил, что не в компетенции мэрии комментировать проведение массовых мероприятий на Нооруз и 9 мая.

- Это мероприятия государственного, а не городского масштаба и решения по их организации принимает правительство, - заключил глава аппарата мэрии.

Напомним, суд после обращения городских властей запретил до 1 июля проведение массовых мероприятий в Первомайском районе. Следом, были запрещены любые мероприятия, где собирается много людей в Ленинском районе. Ранее правительство, по рекомендации Министерства здравоохранения поручило ограничить проведение всех культурно-массовых мероприятий.


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URL: https://www.vb.kg/385979
Теги:
митинг, суд, эпидемия, Бишкек, Кыргызстан, Балбак Тулобаев, мэрия
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