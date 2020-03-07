Мальчик, изрезанный собственным отцом, начал самостоятельно дышать

Мальчик, получивший несколько ножевых ранений от собственного отца, начал самостоятельно дышать. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Минздрава КР.

"Ребенок по-прежнему находится в 3-ей детской больнице в реанимации. Его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он начал сам дышать, немного говорит. Но его состояние остается тяжелым", - информировали в ведомстве.

Что касается самого происшествия, ведется досудебное производство. Подробности в милиции пока не сообщают.

По словам жителей 5 микрорайона, мужчина, убивший свою 43-летнюю жену и ранивший 9-летнего сына, ранее работал судьей. Последнее время он часто выпивал и в семье происходили громкие ссоры. В момент совершения преступления якобы был пьян.