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Мальчик, изрезанный собственным отцом, начал самостоятельно дышать

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- Оксана Гут
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Мальчик, получивший несколько ножевых ранений от собственного отца, начал самостоятельно дышать. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Минздрава КР.

"Ребенок по-прежнему находится в 3-ей детской больнице в реанимации. Его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он начал сам дышать, немного говорит. Но его состояние остается тяжелым", - информировали в ведомстве.

Что касается самого происшествия, ведется досудебное производство. Подробности в милиции пока не сообщают.

По словам жителей 5 микрорайона, мужчина, убивший свою 43-летнюю жену и ранивший 9-летнего сына, ранее работал судьей. Последнее время он часто выпивал и в семье происходили громкие ссоры. В момент совершения преступления якобы был пьян.


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URL: https://www.vb.kg/385988
Теги:
суицид, убийство, Бишкек, Кыргызстан, избил ребенка, больница
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