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Библиотеки Хабаровска и Кыргызстана наладят сотрудничество

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- Евгений Денисенко
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Свой вклад в культурный обмен между Кыргызстаном и российскими регионами призван внести телемост, который свяжет библиотеки КР и Хабаровского края. Он запланирован на 17 марта, сообщили инициировавший этот проект почетный консул КР в Хабаровске Кадырбек Мырзабаев.

Как рассказал почетный консул, полное название проекта –"Межнациональный библиотечный телемост дружбы Хабаровский край – Кыргызская Республика". Инициатива согласована с Министерством культуры этого российского региона, а недавно получила одобрение и Министерства культуры, информации и туризма республики, с руководством которого Кадырбек Мырзабаев встретился в ходе своей поездки в Бишкек.

Находясь здесь, почетный консул побывал также в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова и Республиканской детско-юношеской библиотеке имени Баялинова. Именно главное книгохранилище республики и Дальневосточная государственная научная библиотека (Хабаровск) примут участие в предстоящей видеоконференции.

Она, по словам Мырзабаева, посвящается перекрестному году Кыргызстана и России, а также 105-летию со дня рождения классика кыргызской поэзии Алыкула Осмонова. Его стихи, прочитанные на русском и кыргызском языках, прозвучат и в ходе видеодиалога. Будет также презентован изданный в Москве силами посольства КР в РФ и при спонсорской поддержке Кадырбека Мырзабаева сборник избранных произведений Осмонова "Навек Иссык-Куль полюбила Нева"

В программе телемоста - выступления директоров обеих библиотек, взаимные презентации книгохранилищ, рассказ о проектах, реализуемых ими по популяризации чтения книг. Также стороны обсудят возможности налаживания книгообмена, информационного взаимодействия, реализации совместных проектов, ориентированных, прежде всего, на молодые поколения.

Все предложения найдут отражение в договоре о сотрудничестве, планируемом к подписанию по итогам этого мероприятия.

"Надеемся, этот договор и его исполнение поспособствуют не только развитию научных, образовательных, культурных связей между кыргызстанцами и хабаровчанами, но чисто человеческому их общению, росту взаимного интереса к культуре и традициям друг друга. Эти процессы, думается, окажутся и во благо студентам из Кыргызстана, которых сегодня уже немало в вузах Хабаровска" - говорит Кадырбек Мырзабаев.


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URL: https://www.vb.kg/385989
Теги:
библиотека, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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