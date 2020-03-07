Сооронбай Жээнбеков навестил семью Чынгыза Айтматова

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в преддверии Международного женского дня навестил семью писателя Чынгыза Айтматова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства поздравил супругу писателя - Марию Айтматову с весенним праздником. Он пожелал ей крепкого здоровья и благополучия.

Глава государства в домашней обстановке пообщался с близкими Айтматова. Сын писателя - Эльдар Айтматов рассказал о планах по реконструкции дома-музея Чынгыза Айтматова, а также о текущей деятельности и планах Национальной академии "Манас" и Айтматова, вице-президентом которой он является.