Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Сооронбай Жээнбеков навестил семью Чынгыза Айтматова

246  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в преддверии Международного женского дня навестил семью писателя Чынгыза Айтматова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства поздравил супругу писателя - Марию Айтматову с весенним праздником. Он пожелал ей крепкого здоровья и благополучия.

Глава государства в домашней обстановке пообщался с близкими Айтматова. Сын писателя - Эльдар Айтматов рассказал о планах по реконструкции дома-музея Чынгыза Айтматова, а также о текущей деятельности и планах Национальной академии "Манас" и Айтматова, вице-президентом которой он является.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385992
Теги:
праздник, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков, Чингиз Айтматов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  