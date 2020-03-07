Система ООН в КР поздравляет всех женщин и девушек страны с 8 марта

По случаю Международного женского дня 2020 года система Организации Объединенных Наций в Кыргызской Республике поздравляет всех женщин, матерей и девушек Кыргызской Республики!

"Мы присоединяемся к женщинам и мужчинам Кыргызстана, чтобы отметить прогресс, достигнутый в обеспечении прав женщин за счет исключительной твердости убеждений и решимости, продемонстрированных женщинами для развития страны и своих сообществ. Вместе с вами мы готовы работать для решения имеющихся проблем", - отмечается в сообщении.

Глобальная тема Международного женского дня этого года - "Поколение равенства: реализация прав женщин". Тема связана с новой межпоколенческой кампанией "Поколение равенства", посвященной 25-й годовщине принятия Пекинской декларации и Платформы действий.

"Поэтому этот важный день призывает всех нас, каждого из нас, всегда и везде поддерживать гендерное равенство как необходимое условие для обеспечения прав человека для всех поколений. Гендерное равенство является фундаментальным условием реализации Целей устойчивого развития (ЦУР)", - говорится в поздравлении.

Кыргызская Республика предприняла знаковые меры для обеспечения гендерного равенства и расширения возможностей женщин, приняв важные законопроекты о запрещении и наказании за ала-качуу, криминализации бытового насилия и обеспечении гендерных квот для женщин в местных советах. Эти предпринятые страной важные шаги передают гражданам и мировому сообществу убедительное послание о решимости Кыргызстана в продвижении и защите прав женщин и девушек.

В этот день система Организации Объединенных Наций в Кыргызской Республике призывает объединить усилия, чтобы противостоять бытовому насилию в отношении женщин и девушек, любой риторике нетерпимости, физических и словесных оскорблений в отношении женщин-активисток и правозащитников.

Организация Объединенных Наций будет поддерживать Кыргызскую Республику в выполнении ее обязательств в области международного права прав человека и национального законодательства для предотвращения и запрещения всех форм дискриминации и насилия и создания условий для свободы выражения мнений и мирных собраний.

"В этот день система Организаций Объединенных Наций в Кыргызской Республике подчеркивает ценность разнообразия всех форм свободного выражения мнений женщинами в официальной, профессиональной и личной сферах", - заявил Постоянный координатор системы ООН в Кыргызской Республике Озонниа Ожиело.

В соответствии с этими обязательствами Организация Объединенных Наций в Кыргызской Республике призывает правительство и все вовлеченные стороны отметить и усилить защиту прав женщин в общественной и частной жизни.

Организация Объединенных Наций готова поддерживать усилия Кыргызской Республики по защите и продвижению равного участия всех членов общества, чтобы не оставить никого позади.